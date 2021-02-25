Новостворений Конгрес місцевих та регіональних влад підготує Муніципальний кодекс – Зеленський

В Україні з’явиться Конгрес місцевих і регіональних влад

Першим питанням, на якому слід зосередитись новоствореному Конгресу місцевих та регіональних влад, має стати підготовка Муніципального кодексу України. Про це заявив Зеленський під час засідання Ради розвитку громад та територій у межах форуму «Україна 30».

«Є різні бачення, різні моделі цього документа. Думаю, що вам вдасться розробити кодекс, який сприятиме не лише розвитку окремих регіонів, але й зміцненню унітарної, неподільної України», – процитували Зеленського у пресслужбі ОПУ.

Президент наголосив, що центральна та місцева влада – не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда, і це потрібно усвідомити.

Зеленський оголосив, що в Україні з’явиться Конгрес місцевих і регіональних влад. Він складатиметься з президії, яку очолюватиме президент і до складу якої входитимуть найвищі посадові особи держави, а також палати місцевих влад і палати регіонів. Ці палати самостійно обиратимуть своє керівництво та делегуватимуть по троє представників від кожної палати у президію Конгресу.

Президія Конгресу засідатиме щомісяця. Такі обговорення системної роботи щодо вирішення місцевих та регіональних проблем за участі найвищих посадовців держави дадуть змогу забезпечити найкращу координацію діяльності всіх органів влади.

Палата місцевих влад та палата регіонів збиратимуться щоквартально та подаватимуть пропозиції до порядку денного президії, а загальне засідання Конгресу відбуватиметься кожного півріччя.

Конгрес стане майданчиком для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні задля пошуку ефективних рішень.