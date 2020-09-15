Зеленський змінив склад комісії щодо обрання директора ДБР



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Нового директора ДБР мала призначити конкурсна комісія, до якої входитимуть троє членів від парламенту, троє - від президента, троє - від уряду

Президент України Володимир Зеленський провів ротацію у складі комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань таких осіб.

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

Зеленський увільнив від виконання обов’язків членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР Оксану Квашу, Олександра Костенка, Віктора Кощинця.

Водночас він увів до складу комісії увійшли:

Аліна Бірюкова — проректор Академії адвокатури України (за згодою);

Олександр Головко — завідувач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (за згодою);

Оксана Кучинська — професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою).

У зв’язку з цим визнано таким, що втратив чинність, указ президента України від 26 червня 2019 року № 457 «Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань».

Нагадаємо, наразі в. о. директора ДБР є Олександр Соколов.



