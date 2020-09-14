ДБР розповіли про результати допиту Богдана



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Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан

Екс-керівника ОП допитали щодо можливих контактів українських посадовців з російськими органами влади

У Державному бюро розслідувань (ДБР) розповіли результати допиту екс-голови Офісу президента Андрія Богдана. Екс-посадовець сказав, що доказів у нього немає. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У ДБР розповіли, що Богдана допитали як свідка щодо відомих обставин можливих контактів українських посадовців із російськими органами влади, про які він повідомив в інтерв’ю одному з українських видань.

«На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Богдан заявив, що операція по затриманню найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» була зірвана людиною «з найближчого оточення» президента України Володимира Зеленського.

Також він говорив, що іноземні спецслужби вірять в існування домовленості про спільні поступки між Україною і Росією.

Після цього Державне бюро розслідувань викликало його на допит.

Нагадаємо, що Богдан прибув на допит до ДБР та розповів, як перехворів на коронавірус.

Нагадаємо, що екскерівника Офісу президента викликають як свідка для перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів з приводу ймовірних домовленостей з російськими чиновниками щодо Криму.

Як повідомлялося 9 вересня, ексголова Офісу президента України Андрій Богдан повідомив, що через погрози залишив Україну.

Раніше вийшло інтерв'ю Богдана, де він заявив, що наразі з образу «свого хлопця», який був під час виборчої кампанії, Володимира Зеленського перетворюють на «Брежнєва».

Богдан зізнався, що коли Володимир Зеленський його звільняв, то порівняв із некоханою жінкою.

Він розповів, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко та про те, що у «Слузі народу» багато дурнів.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.