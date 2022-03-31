Зеленський звільнив кількох послів за неналежну роботу (відео)

Грузія і Марокко не запровадили санкції проти РФ, тож амбасадори позбулися посад

Не буде зброї, не буде санкцій – шукайте іншу роботу. У кожного свій фронт

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення уночі 30 березня повідомив, що підписав указ про відкликання посла України з Марокко, також повернуто посла з Грузії.

Зеленський зазначив, що цінує роботу людей, які працюють на оборону нашої держави.

«Але є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини, посла України з Марокко. Також повернуто посла з Грузії. При всій повазі: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте іншу роботу», – сказав президент.

Також глава держава сказав, що чекає конкретних результатів роботи від представників України у Латинській Америці, на близькому Сході, у Південно-Східній Азії та у країнах Африки.

Також результатів глава держави чекає і від військових аташе.

Нагадаємо, Зеленський обговорив зі спадковим принцом ОАЕ питання продовольчої безпеки.