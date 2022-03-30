Російський підполковник на допиті одразу ж «розколовся» – ЗСУ

Військовий розповів про командира окупантів, якого зловили у білизні української армії

У ході боїв українським бійцям вдалось узяти в полон підполковника з Росії, який був одягнутий у спідню білизну і шкарпетки ЗСУ. Окупант одразу ж «розколовся». Про це розповів Ярослав Галас – військовий 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, пише «24 канал».

За його словами, Україна отримала цінну інформацію від ворога.

Галас пояснив, що історією окупанта в білизні ЗСУ навіть цікавились закордонні телеканали.

Вочевидь окупанти або знайшли склад спорядження ЗСУ, або окреме спорядження певного бійця і побачили, що це за якістю набагато краще, аніж російське.

«Він розколовся одразу. Розповів досить цінні відомості, оскільки перебував на такому високому рівні й мав інформацію, яка дуже знадобилась і ще знадобиться нашим ЗСУ», – запевнив український військовий.

Він також зазначив, що це справді кумедний нюанс, але підполковник досить така велика риба. Загарбник же безпосередньо доповідав командувачу 52 російської армії.

«Вони дуже великі сили кинули, щоб його звільнити. Навіть авіацію залучили, але без успіху», – поділився деталями боєць.

Нагадаємо, 22 березня стало відомо, що у ході боїв 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла у полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Підполковник був одягнений у спідню білизну і шкарпетки Збройних Сил України.

Полоненого окупанта звуть Кошель Олександр Олегович, 5 квітня 1982 року народження, особистий номер – Ф-905994, військове звання – підполковник.

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