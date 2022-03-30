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    У Білорусі затримано десятки лікарів-травматологів

    Костянтин Болобошко (ліворуч) та Євген Савко (праворуч). 2014 року його нагородили почесною грамотою Ради Міністрів.<br /><br /> - У Білорусі затримано десятки лікарів-травматологів
    Костянтин Болобошко (ліворуч) та Євген Савко (праворуч). 2014 року його нагородили почесною грамотою Ради Міністрів.

    фото: сайти клініки ВДМУ та Волковиської ЦРЛ

    Місцеві журналісти стверджують, що причина затримань – відмова рятувати російських окупантів

    Минулого тижня, 26 березня, у Білорусі пройшли масові затримання лікарів-травматологів, причому більшість із них – голови відділень. За даними ЗМІ, затримано від 25 до 50 медиків по всій країні. Їм повідомили підозру у нібито отриманні хабарів. Про це пише «Зеркало».

    Обшуки у травматологів-ортопедів проводило КДБ.

    Рідні одного із затриманих розповіли, що він проходить за ч. 2 ст. 430 КК «Отримання хабара повторно, або шляхом здирства, або групою осіб за попередньою змовою, або у великому розмірі». Максимальна санкція за цією статтею – 10 років позбавлення волі. Щоправда, процесуальний статус медиків поки що невідомий, зараз вони перебувають у СІЗО КДБ.

    Тим часом місцеві журналісти стверджують, що справжня причина – відмова травматологів рятувати російських окупантів.

    Водночас деякі не пов'язані між собою джерела розповіли, що причина масового затримання не політична і, найімовірніше, пов'язана із закупівлею протезів німецького виробництва. Їх у країну постачає лише одна білоруська компанія.

    Хто у списку затриманих?

    Затримали головного позаштатного травматолога-ортопеда Вітебської області Костянтина Болобошка, завідувача травматологічного відділення Вітебської обласної клінічної лікарні Андрія Крилова та завідувача травматологічного відділення ЛШМД Вітебська Олександра Церковского. У суботу, 26 березня, у їхніх робочих кабінетах відбулися обшуки.

    Крім того, видання «Флагшток» повідомляло про затримання двох завідувачів відділень травматології та трьох травматологів із Мозирської ЦРЛ. Ймовірно, серед них є завідувач відділення травматології Євген Кузьменко. Також, за даними ЗМІ, затримали завідувача травматологічного відділення ЦРЛ у Волковиську Євгена Савка.

    Нагадаємо, у білоруську лікарню звозять окупантів, що отримали опромінення в зоні ЧАЕС.

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    Теги: Білорусь росія окупанти ЗМІ війна СІЗО КДБ Україна окупація #stoprussia
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    У Білорусі затримано десятки лікарів-травматологів