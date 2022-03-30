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    Зеленський обговорив зі спадковим принцом ОАЕ питання продовольчої безпеки

    Зеленський зідзвонився з наслідним принцом Абу-Дабі - Зеленський обговорив зі спадковим принцом ОАЕ питання продовольчої безпеки
    Зеленський зідзвонився з наслідним принцом Абу-Дабі
    фото: Офіс президента

    Зеленський відзначив підтримку з боку ОАЕ у рамках ООН

    Президент України Володимир Зеленський обговорив із спадковим принцом Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїдом питання продовольчої безпеки. Про це Зеленський повідомив в Twitter.

    «Продовжив діалог із Наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїдом. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Подякував за гуманітарну допомогу народу України. Відзначив підтримку з боку ОАЕ у рамках ООН», – повідомив Зеленський.

    Нагадаємо, українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

    Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

    Як повідомлялося, у проєкті бюджету США на 2023 рік, спрямованому на розгляд до Конгресу, пропонується виділити $682 млн для України для «продовження протистояння російській ворожій активності» та задоволення потреб країни у сфері безпеки, енергетики, кібербезпеки.

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    Теги: росія окупанти ООН війна Володимир Зеленський Україна президент ОАЕ окупація #stoprussia
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    Зеленський обговорив зі спадковим принцом ОАЕ питання продовольчої безпеки