Прем'єр Словенії виступив за передання Україні систем протиповітряної оборони

Словенія передасть військове обладнання, якого найбільше потребує Україна

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що підтримує надсилання до України систем протиповітряної оборони С-300. Про це пише CNN.

«Так, я підтримую це, тому що це обладнання, якого найбільше потребує Україна. Я не підтримую багато говорити про те, що ми їм даємо», – сказав словацький прем’єр.

Він також повідомив, що спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, який сказав, що уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни Конституції, аби відмовитися від бажання вступити до НАТО.

«Я думаю, що вони ухвалили якесь прагматичне рішення, тому що після того, як вони виграють цю війну, я думаю, що НАТО хоче, щоб вони приєдналися. Коли вони переможуть у цій війні, українська армія буде однією з найсильніших, якщо не найсильнішою армією на європейському континенті», – додав він.

Нагадаємо, 20 березня президент Зеленський дорікнув НАТО – якби Україна була членом Альянсу, війна б не почалася.

Разом з тим, частина країн НАТО пропонують Альянсу втрутитися в російсько-українську війну. Так, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО.