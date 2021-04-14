Земельна реформа. Сьогодні Рада продовжить розгляд поправок

Депутати мають розглянути у другому читанні законопроєкти про передачу землі у громади та про електронні земельні аукціони

14 квітня у Верховній Раді відбудеться чергове пленарне засідання, на якому продовжиться розгляд поправок до законопроекту щодо земельної реформи, йдеться у порядку денному, оприлюдненому на сайті парламенту.

Депутати мають розглянути у другому читанні законопроєкти про передачу землі у громади (№2194) та про електронні земельні аукціони (№2195).

Вчора голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив: «У нас була мрія, щоб люди розпоряджалися землею, і з 1 липня це буде. Цього тижня (з 15 до 19 березня), до речі, у Верховній Раді голосуватимемо за (законопроєкт) №2194, він стоїть на порядку денному, – це законопроєкт, який передасть вам землю. І разом із ним – №2195 про аукціони».

Зазначимо, що ці два закони закриють питання земельної реформи.

До розгляду на засіданні також заплановано законопроєкти №5122, №5122-1, №5122-2 «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів дітям»; №4282 «Про дерадянізацію законодавства України», №4668 та №4668-1 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства».

Також депутати мають намір розглянути у другому читанні проєкт закону №3952 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях».

Крім того, парламентарі розглянуть проект постанови «Про внесення змін до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання», який було надано надано 13 квітня 2021 року.

Нагадаємо, 8 лютого 2020 року представник Зеленського пояснив необхідність земельної реформи.

«Главком» писав, що кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.