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    Події в Україні

    Як перевірити, хто є власником земельної ділянки? Тепер це можна зробити безкоштовно

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    Для отримання інформації про власника землі потрібно знати кадастровий номер - Як перевірити, хто є власником земельної ділянки? Тепер це можна зробити безкоштовно
    Для отримання інформації про власника землі потрібно знати кадастровий номер
    Фото з відкритих джерел

    Українці зможуть самостійно і безкоштовно перевірити, хто є власником будь-якої земельної ділянки

    Інформація про власників та користувачів земельних ділянок по всій території України стала відкритою: перевірити, хто є власником земельної ділянки, можуть не тільки нотаріуси, правоохоронні, реєстраційні чи інші органи, а й будь-який громадянин. Про це пише Дорожний адвокат.

    «Будь-який громадянин може самостійно і безкоштовно перевірити, хто є власником будь-якої ділянки на території України. Для цього не потрібно якихось спеціальних дозволів. Майте на увазі, що таким методом можуть перевірити та Вашу земельну ділянку», – ідеться у повідомленні.

    Для отримання інформації про власника землі потрібно знати кадастровий номер. Якщо такий номер не відомий, його можна знайти на «Кадастровій карті».

    Як користуватись картою:

    • на кадастровій карті ділянку можна знайти як по кадастровому номеру, так і вручну за місцезнаходженням на карті;
    • всі ділянки, внесені до Державного земельного кадастру, помічені на кадастровій карті відповідними лініями;
    • якщо ви шукаєте ділянку вручну і знайшли її на карті, необхідно натиснути не неї. У вікні, яке з’явиться, буде зображений кадастровий номер цієї земельної ділянки, її площа, а також форма власності.

    Після цього потрібно зайти на спеціальний електронний ресурс «Відомості державного земельного кадастру». Для початку роботи необхідно пройти ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису або BankID.

    Далі у розділі «Інформація про права» потрібно ввести кадастровий номер земельної ділянки. Система надасть інформацію про власника ділянки, її розмір, дату виникнення права власності, про орган, який зареєстрував право власності тощо.

    Також отримати інформацію про власника земельної ділянки можна безпосередньо на кадастровій карті. Для цього потрібно натиснути на розділ «Інформація про право власності та речові права».

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    Теги: земля адвокат українці земельний кадастр
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