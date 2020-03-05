Нардепи розглянули майже 3200 правок до земельної реформи, підтримали - лише одну



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Депутатам залишилося розглянути менше тисячі правок до другого читання законопроекту №2178-10 Фото: РБК-Україна

Нардепам залишилося пройти менш 1/4 правок

Верховна Рада станом на день 5 лютого розглянула 3017 правок з 4018 та прийняла другу правку за весь час розгляду, яка носить технічний характер. Про це повідомляє сайт парламенту.

Прийнята правка №3017 авторства нардепа від монобільшості Ігоря Фріса носить технічний характер, та виправляє помилки в нумерації закону про державну реєстрацію речових прав та нерухомого майна.

Депутатам залишилося розглянути менше тисячі правок до другого читання законопроекту №2178-10.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

6 лютого Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.



