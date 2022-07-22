Зернові переговори. Українська делегація приїхала у Стамбул (фото)

У рамках візиту українська сторона провела зустріч з Генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерешем

Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександр Кубраков прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання. Про повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

У рамках візиту українська сторона провела зустріч з Генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерешем.

Головна тема переговорів – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден.

Генеральний секретар вкотре висловив підтримку деблокаді українських портів та запевнив, що безпека є беззаперечним пріоритетом ООН. Зі своєї сторони Організація зробить максимум, аби цей принцип дотримувався всіма учасниками переговорів.

Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, Україна, Росія, Туреччина та ООН планують підписати документ, який включатиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.

Церемонія підписання Угоди про відвантаження зерна відбудеться сьогодні о 16:30 у палаці Долмабахчі у Стамбулі. Про це повідомило Управління з комунікацій Туреччини на своєму сайті.

Участь у підписанні беруть президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш, а також представники з України та Росії.

Також повідомлялося, що міністр оборони країни-окупантки Сергій Шойгу вже прибув до Стамбула для підписання угоду про зерно.

Раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів». Напередодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.