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    Політика

    Стало відомо, коли Рада призначить нового голову СБУ та генпрокурора

    Стало відомо, коли Рада призначить нового голову СБУ та генпрокурора
    фото з відкритих джерел

    Железняк анонсував інші кадрові перестановки

    Верховна Рада наступного тижня призначить нового голову Служби безпеки України та генерального прокурора. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

    «На наступному тижні та найближчому пленарному засіданні буде призначено і нового Голову СБУ і нового генпрокурора України. Перші питання порядку денного», – написав Железняк.

    Крім того, він анонсував можливі й інші кадрові перестановки. «P.S. Можливі і інші кадрові зміни», – додав нардеп.

    Раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, коли призначать нового генпрокурора .

    Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

    Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

    19 липня Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.

    Як повідомлялсоя, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

    Читайте також: Кадрові дні у Раді. Як звільняли главу СБУ і генпрокурора та виганяли Шевченка з Тищенком
    Теги: росія окупанти Генпрокурор Верховна Рада СБУ депутат війна Україна окупація Ярослав Железняк #stoprussia
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    Стало відомо, коли Рада призначить нового голову СБУ та генпрокурора