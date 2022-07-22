Шойгу прибув до Стамбула, щоб підписати угоду про зерно

Від Росії та Туреччини угоду про зерновий коридор підпишуть глави міноборони двох країн

Церемонія підписання угоди про відвантаження зерна відбудеться сьогодні о 16:30 у палаці Долмабахчі

Міністр оборони країни-окупантки Сергій Шойгу вже прибув до Стамбула для підписання угоду про зерно. Про це повідомляє телеканал Habertürk.

Як повідомляє канал, від Росії та Туреччини угоду про зерновий коридор підпишуть глави міноборони двох країн. Російський міністр вже прибув до Стамбула.

Від України угоду має підписати міністр транспорту, який очолює українську делегацію у Стамбулі, пишуть турецькі ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, Україна, Росія, Туреччина та ООН планують підписати документ, який включатиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.

Церемонія підписання Угоди про відвантаження зерна відбудеться сьогодні о 16:30 у палаці Долмабахчі у Стамбулі. Про це повідомило Управління з комунікацій Туреччини на своєму сайті.

Участь у підписанні будуть президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш, а також представники з України та Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів». Напередодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.