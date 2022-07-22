Україна має шукати нову економічну модель

Про крах економічної стратегії та індивідуальних життєвих стратегій сильних людей

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Недавно прочитал одну историю о том, как в киевском гудвайне встретили собственника крупнейшего агропредприятия Черниговщины.

Герой Украины, 83 года, огромное предприятие, элеватор на 0,5 млн, сотни работников и даже пятикилометровый канал до ближайшей реки для прохождения барж.

Экспорт кукурузы десятки лет.

Сейчас продукцию нельзя ни вывести, ни продать, логистика не работает, закупочные цены ниже себестоимости, государство ничем не помогает, людям нечем платить зарплату.

«Видимо я родился не в той стране, дело всей жизни погибает», – говорит сильный человек

А теперь представим себе, что вместо кукурузы, предприятие выпускает биоэтанол, а сопутствующий шрот идет на производство комбикормов и рядом коровники и свинофермы.

А рядом с ними – производство мяса, сухого молока и консервной продукции.

И уже нет всех этих проблем с логистикой: биоэтанол вывозят спиртовозы, фуры – мясо и сухое молоко с консервами.

И даже если не вывозят, эта продукция может храниться достаточно долго.

Примерно та же ситуация и во всей стране: зерно, которое может сгнить на полях и привязка к портам, которая сейчас становится удавкой в руках Путина.

А ведь могли цистернами отправлять в ЕС биоэтанол, биодизель, комбикорма, соевый белок, лецитин, продукты переработки.

И пропускной способности УЗ хватало бы на всех.

Заметьте, у переработчиков «семечки» в масло таких острых проблем нет. Трудности есть, а удавки нет

И тут впору упрекнуть государство и сильных людей в глупости и недальновидности. И это будет неправильно.

Сильные люди были умны, поэтому и создали свои личные империи. Но так работают налоговые и регулятивные стимулы.

Если государство, возмещая по 4 млрд дол НДС в год экспортерам сырья, дотируя низкие тарифы на УЗ и в портах, создает максимально комфортные условия для сырьевого экспорта, никто не будет заниматься более сложным бизнесом.

Я много раз беседовал с бизнесменами в рамках различных стратегий развития о том, почему они не занимаются переработкой.

И этот вопрос вызывал у них смех.

Они говорили: «у меня сезонная рентабельность 50-70%, низкие капитальные инвестиции, умеренные операционные и огромный кеш-флоу. Бизнес – цикл – до года.

Зачем мне лезть в OPEX (операционные расходы) и CAPEX (капитальные затраты) при трудно прогнозируемом кеш-флоу в переработке, где пятилетние бизнес-циклы, затраты на маркетинг, инжиниринг и продвижение продукции на чужих рынках, при том, что свой рынок, правительство не защищает.

Зачем мне менять 50% на 10-15% с еще более высоким порогом рисков? Если я просто отдал зерно международным трейдерам, а они уже сами вывезли его и продали. А государство еще мне и 20% НДС возместит».

Но если мы готовились к войне, а политики говорили нам, что война с РФ идет с 2014 года, то почему никто у нас не подумал о том, что во время войны в первую очередь блокируется сырьевой экспорт через порты, тем более, что у нас почти нет своего флота.

Ирак не мог вывозить нефть, воюя с США, равно как и Иран.

Также как Швеция во Второй мировой сталкивалась с трудностями по экспорту рудного сырья, а Финляндия – древесины.

То есть с 2014-го года, нам нужно было раз в пять лет добавлять один технологический передел и увеличивать глубину переработки сырья.

Я пишу об этом с 2015 года, но наши элиты напоминают мне стрекозу, которая «лето красное пропела, а зима уж тут как тут».

И нужно идти к муравью – немцам, американцам за помощью.

Что нужно было делать?

Создать систему экспортных пошлин на сырье и сформировать за счет них национальный резервный фонд. По моим оценкам, там могло быть до 20 млрд дол, достаточных для начала структурной перестройки экономики. Но эти деньги ушли «сильным людям». Защитить внутренний рынок импортными пошлинами. Пересмотреть механизм возмещения НДС в целях стимулирования экспорта товаров с высоким уровнем добавочной стоимости, а не сырья.

Тогда у нас сейчас было бы несколько чемпионов в сфере переработки и массовая прослойка среднего бизнеса в пищевой отрасли.

Но у нас сложилась модель рентной, коррупционной, сырьевой модели экономики.

Сильные люди создали с помощью своей клиентелы в парламенте лобистский корпус законов и стимулов, направленных на вывоз сырья.

Клиентела проголосовала за эти законы и получила часть сырьевой ренты от сильных людей.

Сильные люди вывезли сырье и стали богатыми людьми.

Теперь эта модель рухнула.

Но проблема в том, что в правительстве так никто и не говорит о работе над ошибками и о новой стратегии развития.

Все думают о том как вывезти сырье, поделиться и забыть об этой стране.

Но так не должно быть...

Джерело: блог Олексія Куща

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