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    Бізнес

    Мережі АЗС підняли ціни на пальне після рішення НБУ

    За прогнозом експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають всі шанси втриматися на поточному рівні. - Мережі АЗС підняли ціни на пальне після рішення НБУ
    За прогнозом експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають всі шанси втриматися на поточному рівні.
    фото з відкритих джерел

    Середня ціна на дизпальне по Україні становить зараз 55,48 грн/л, а на бензин А-95 - 50,59 грн/л

    Зміна курсу долара вже вплинула на цінову політику окремих мереж АЗС на пальне. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

    Середня ціна на дизпальне по Україні становить зараз 55,48 грн/л, а на бензин А-95 - 50,59 грн/л. Зокрема, зростання в ціні зафіксовано в мережі Prime. Там бензин марки А-95 з покращеними показниками якості здорожчав на чотири гривні й тепер коштує 52 грн/л, на дизельне пальне ціна виросла на дві гривні, до 55,00 грн/л.

    На 5,5 і 6,5 гривень, до 55 і 59 грн/л здорожчали бензин і ДП відповідно в мережі «Олас».

    В мережі «Катрал» ціна на бензин виросла на шість грн, до 60,99 грн/л, на ДП майже на 4 грнивні – до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

    На чотири гривні, до 57,90 грн/л, підняла ціну дизельного пального Chipo.

    Крім того, на дві гривні підняли ціни у ДП Mango й «Рур груп», до 54,99 та 56 грн/л.

    Зазначається, що саме підняття курсу долара на 25% оператори називають причиною перегляду цін. Разом з тим, на думку експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають всі шанси втриматися на поточному рівні.

    Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

    Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.

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    Теги: росія окупанти Національний банк війна бензин ціни АЗС Україна окупація пальне дизельне пальне НБУ #stoprussia
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    Мережі АЗС підняли ціни на пальне після рішення НБУ