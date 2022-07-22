Сьогодні у Стамбулі відбудуться зернові переговори

Сьогодні у Туреччині має бути підписана «зернова угода»

Держдеп буде стежити за виконанням цієї угоди сторонами, зокрема Росією

Сьогодні, 22 липня, Україна, Росія, Туреччина та ООН планують підписати документ, який включатиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.

Церемонія підписання Угоди про відвантаження зерна відбудеться сьогодні о 16:30 у палаці Долмабахчі у Стамбулі. Про це повідомило Управління з комунікацій Туреччини на своєму сайті.

Участь у підписанні будуть президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш, а також представники з України та Росії.

Позиція України

Українська делегація підтримає тільки ті рішення, які гарантують безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі і безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Позиція США

США заявили, що виступають за підписання угоди між Росією та Україною про врегулювання зернового питання, яке відбудеться у п'ятницю у Стамбулі, заявив представник Держдепу Нед Прайс.

«Ми вітатимемо таку угоду. Ми вітаємо старанну роботу генсека ООН, наших турецьких союзників», – сказав Прайс у четвер на брифінгу Держдепу. Він наголосив на необхідності стежити за виконанням цієї угоди сторонами, зокрема Росією.

Зазначимо, деякі експерти вважають угоду пасткою для України і закликають не підписувати документ, який може призвести до поразки у війні.

Раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів». Напередодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.