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«Життя, як до війни, вже не буде». Експосол в США звернувся до українців

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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«Життя, як до війни, вже не буде». Експосол в США звернувся до українців
Україна має перебудуватися, аби протистояти Росії, наголосив Олег Шамшур
фото: UNIAN

Експосол Олег Шамшур: Україна має перебудуватися, щоби вистояти в екзистенційному протистоянні з Росією

Українське суспільство має відкинути ілюзії щодо перемир’я з Росією та чітко усвідомити реальну російську загрозу. Про це сказав у інтерв’ю «Главкому» колишній посол України у Франції і США Олег Шамшур, коментуючи ситуацію щодо можливості укладення угоди з державою-агресором.

На запитання, як Україні не допустити відкладеної «замороженої» війни, ексдипломат зауважив: «Ситуація є критичною. Наше суспільство має зрозуміти: якщо буде досягнуто перемир'я на неприйнятних для України умовах, за рахунок наших національних інтересів, територіальної цілісності України, то це означатиме, що війна знову перетвориться на постійний фактор європейського життя, не кажучи про життя українське».

Аби вистояти в екзистенційному протистоянні з Росією, Україна має перебудуватися, наголосив Олег Шамшур: «Наше суспільство також має зрозуміти, що такого життя, яке було до війни, і такої України, яка була до війни, вже не буде».

Доти, доки РФ матиме імперські амбіції, вона буде загрозою для України і для всієї Європи, зазначив експосол. І наголосив, що справа не лише у РФ як такій: «Треба також розуміти, що ми маємо справу не тільки з Росією, а з коаліцією країн-агресорів. Перш за все, це Росія і Китай, який дуже уважно спостерігає за розвитком подій на фронтах російсько-української війни, особливо за поведінкою США».

Раніше колишній посол України в США Олег Шамшур пояснив, для чого Путіну часткове припинення вогню. За словами ексдипломата, це є звичайною методикою РФ ще з радянських часів – скористатися переговорами для посилення своїх політичних і військових позицій.

Також Олег Шамшур розповів, що наразі основна увага зосереджена на припиненні вогню, хоча важливішим є питання змісту так званих мирних пропозицій президента США Дональда Трампа.

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Теги: Олег Шамшур

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