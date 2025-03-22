Експосол України в США Олег Шамшур: Питання припинення вогню не є головним

Олег Шамшур: «Не думаю, що бесіда Трампа з Путіним суттєво наблизила реальне припинення вогню»

Після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним відбувся його контакт із Володимиром Зеленським. Американський лідер охарактеризував бесіду як «дуже добру», однак подібну оцінку він дав і розмові з російським диктатором. Експосол України у Франції і США Олег Шамшур зазначив в інтерв’ю «Главкому», що висновки з таких заяв слід робити обережно.

«Висновки можна робити дуже обережні, дуже попередні. Після розмови Трампа з Путіним Білий дім опублікував зміст бесіди. Також був виклад її змісту з боку Кремля. З того, що ми прочитали і почули, я не думаю, що та бесіда суттєво наблизила реальне припинення вогню», – зауважив Шамшур.

Експосол України в США зазначив, що наразі основна увага зосереджена на припиненні вогню, тоді як важливішим є питання змісту так званих мирних пропозицій Трампа.

«Те, що ми чули до цього часу, передбачає, в основному, схиляння України до поступок за рахунок наших національних інтересів. Не зрозуміло, чого Трамп вимагатиме від Росії, до якого ступеню тиску він готовий вдаватися щодо Москви», – додав дипломат.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України. Очільник США назвав її «дуже хорошою». Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

Водночас Зеленський зауважив, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни і встановлення тривалого миру. Під американським лідерством можна досягти тривалого миру вже цього року.

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії. Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною».

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті.