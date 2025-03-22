Головна Країна Політика
search button user button menu button

Експосол України в США Олег Шамшур: Питання припинення вогню не є головним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Експосол України в США Олег Шамшур: Питання припинення вогню не є головним
Олег Шамшур прокоментував розмову Путіна та Трампа
фото з відкритих джерел

Олег Шамшур: «Не думаю, що бесіда Трампа з Путіним суттєво наблизила реальне припинення вогню»

Після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним відбувся його контакт із Володимиром Зеленським. Американський лідер охарактеризував бесіду як «дуже добру», однак подібну оцінку він дав і розмові з російським диктатором. Експосол України у Франції і США Олег Шамшур зазначив в інтерв’ю «Главкому», що висновки з таких заяв слід робити обережно.

«Висновки можна робити дуже обережні, дуже попередні. Після розмови Трампа з Путіним Білий дім опублікував зміст бесіди. Також був виклад її змісту з боку Кремля. З того, що ми прочитали і почули, я не думаю, що та бесіда суттєво наблизила реальне припинення вогню», – зауважив Шамшур.

Експосол України в США зазначив, що наразі основна увага зосереджена на припиненні вогню, тоді як важливішим є питання змісту так званих мирних пропозицій Трампа.

«Те, що ми чули до цього часу, передбачає, в основному, схиляння України до поступок за рахунок наших національних інтересів. Не зрозуміло, чого Трамп вимагатиме від Росії, до якого ступеню тиску він готовий вдаватися щодо Москви», – додав дипломат.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України. Очільник США назвав її «дуже хорошою». Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

Водночас Зеленський зауважив, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни і встановлення тривалого миру. Під американським лідерством можна досягти тривалого миру вже цього року.

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії. Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною». 

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті.

Читайте також:

Теги: Олег Шамшур перемир'я війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У кількох містах Дніпропетровщини спалахнули пожежі
Дрони атакували обʼєкти критичної інфраструктури в кількох містах Дніпропетровщини
13 березня, 06:14
Тепер пропозиції Трампа має дати оцінку Путін
Перемир'я на 30 днів. Чи погодиться Росія?
12 березня, 16:56
На місці атаки працювали всі екстрені служби
Атака шахедів на Суми: з’явились фото наслідків
6 березня, 07:16
Рулав Одд є братом колишнього голови Конституційного суду Станіслава Шевчука
Клуб, яким володіє брат ексголови Конституційного суду, анонсував свої виступи в Росії
4 березня, 19:12
Потенційне перемир’я можливе лише за наявності потужних гарантій безпеки
Стало відомо, з чого має розпочатися перемир’я України та РФ
2 березня, 22:53
Основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України
РФ готує інформаційну операцію, щоб зіпсувати відносини України з кількома країнами – розвідка
2 березня, 10:52
Над столицею лзбивають ворожі безпілотники
У Києві працюють сили ППО
1 березня, 01:11
Окупанти атакували дронами Харківську область
Ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі Харківщини
27 лютого, 22:46
Зеленський згадав 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду та подякував за хороші результати на Курському напрямку
Зеленський розповів, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області
26 лютого, 22:59

Політика

Експосол України в США Олег Шамшур: Питання припинення вогню не є головним
Експосол України в США Олег Шамшур: Питання припинення вогню не є головним
Кому доручено дбати про національну єдність? Усі радники міністра Чернишова
Кому доручено дбати про національну єдність? Усі радники міністра Чернишова
Зеленський приїхав на Донеччину (відео)
Зеленський приїхав на Донеччину (відео)
Міністр часів Януковича може бути причетним до депортації українських дітей (розслідування)
Міністр часів Януковича може бути причетним до депортації українських дітей (розслідування)
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
Україна передасть США перелік об’єктів, які РФ заборонено атакувати
Україна передасть США перелік об’єктів, які РФ заборонено атакувати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
120K
Повітряні сили звернулися до українців з проханням через F-16
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
33K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
25K
Президент відомого приватного університету проаналізував наукову роботу Усика
23K
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua