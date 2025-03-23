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Генерал США пояснив, якою має бути миротворча місія в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Генерал США пояснив, якою має бути миротворча місія в Україні
Навіть за умови ухвалення рішення реалізація миротворчої місії займе кілька місяців
фото з відкритих джерел

Миротворчі сили в Україні мають бути чітко організовані, інтегровані в систему ППО

Миротворчі сили, які можуть бути розгорнуті в Україні, повинні мати чітко визначену місію та командування. Як інформує «Главком», про це заявив генерал армії США у відставці Бен Годжес в ефірі телемарафону.

«Має бути дуже чітка місія. Якою є мета? Ніхто не може сказати. Ми збираємось відправити 10 тисяч людей, але ще не визначили їхню місію та завдання», – наголосив Годжес.

На його думку, ключовими пунктами для ефективної миротворчої місії є:

  • чітко визначене завдання для військових, які братимуть у ній участь.
  • правила застосування сили, зокрема дозвіл на відповідь Росії у разі порушення режиму припинення вогню.
  • єдине командування та повна інтеграція із українськими силами ППО та іншими видами оборони.
  • комплексний підхід, що включає повітряні, наземні, морські, безпілотні та протиповітряні компоненти.

Генерал підкреслив, що навіть за умови ухвалення рішення реалізація місії займе кілька місяців, оскільки сили потребують спільної підготовки та координації.

«Це не якась окрема сторожова застава. Це має бути інтегрована сила, яка здатна впливати на Росію у разі порушень», – підсумував Годжес.

Нагадаємо, експосол України в США Олег Шамшур зазначив в інтерв’ю «Главкому», що наразі основна увага зосереджена на припиненні вогню, тоді як важливішим є питання змісту так званих мирних пропозицій Трампа.

Також Китай розглядає можливість приєднання до миротворчої місії в Україні. У ЄС вважають, що залучення Китаю може вплинути на позицію Росії щодо миротворчих сил. 

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Теги: миротворча місія Олег Шамшур США ЗСУ війна росія

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