Експосол України в США пояснив, для чого Путіну часткове припинення вогню

Олег Шамшур: «Удари, які завдає Україна по енергетичних об'єктах Росії, є достатньо ефективними»

Путін застосовує звичайний рецепт навіть не російської, а ще радянської дипломатії. Він полягає у тому, щоби почати процес тривалих переговорів і використати його для того, аби посилити свої політичні і військові позиції та створити пропагандистський шлейф. Такі висновки можна зробити з нещодавньої бесіди очільника Кремля з президентом США Дональдом Трампом. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав колишній посол України у Франції і США Олег Шамшур.

«Начебто, сторони домовилися про не завдавання ударів по об’єктах енергетики та інфраструктури. Хоча і тут є розбіжності. Росіяни кажуть про енергетичну інфраструктуру, американці кажуть про енергетику і інфраструктуру. Як на мене, це свідчить про те, що удари, які завдає Україна по енергетичних об'єктах Росії, є достатньо ефективними. Це по-перше. По-друге, йдеться про негайний початок перемовин щодо припинення вогню в акваторії Чорного моря. Це також свідчить про те, що ми дійсно практично паралізували діяльність Чорноморського флоту РФ», – сказав дипломат.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України. Очільник США назвав її «дуже хорошою».

Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною».

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.