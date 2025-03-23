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«Втягнув в свою гру». Експосол України в США розкрив справжні плани Путіна на переговорах з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Втягнув в свою гру». Експосол України в США розкрив справжні плани Путіна на переговорах з Трампом
18 березня Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним
фото: АР

Олег Шамшур: «Путін вирішив принаймні частину тих питань, які йому були потрібні»

Російський диктатор Володимир Путін застосовує звичайний рецепт радянської дипломатії. Він полягає у тому, щоби почати процес тривалих переговорів і використати його для того, аби посилити свої політичні й військові позиції. Про це в інтерв’ю «Главкому» зауважив колишній посол України у Франції і США Олег Шамшур.

«Які висновки з бесіди Путіна і Трампа? Путін застосовує звичайний рецепт навіть не російської, а ще радянської дипломатії. Він полягає у тому, щоби почати процес тривалих переговорів і використати його для того, аби посилити свої політичні і військові позиції та створити  пропагандистський шлейф», – сказав колишній посол України у США.

Шамшур зазначив, що перша реакція американських ЗМІ на розмову Трампа з Путіним була зосереджена на позитиві. За його словами, повідомлялося, що сторони нібито домовилися про припинення ударів, а Путін заявив про намір негайно зупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

«Утім, буквально через декілька годин після телефонної розмови, коли пішов серйозний аналіз опублікованої інформації, експерти зійшлися на тому, що Путін виграв цей раунд, бо нав'язав свою переговорну тактику, зробив необхідні йому пропагандистські заяви. При цьому ніхто не почув від офіційного Вашингтону будь-якої критики на адресу Путіна. Не стало зрозумілішим, що готовий зробити Трамп, аби припинити війну на прийнятних для України умовах і в яких питаннях він збирається тиснути на Путіна», – додав Олег Шамшур.

Експосол України в США стверджує, що загальний висновок такий: «Путін втягнув Трампа в свою гру, у переговори, які використовує для посилення своїх військово-політичних позицій. Тобто Путін вирішив принаймні частину тих питань, які йому були потрібні».

Також Шамшур зазначив, що Трамп назвав розмову із Зеленським «чудовою», проте, за його словами, це відповідає звичному стилю американського лідера, що простежується у його виступах.

«У нього є схильність до суперлятивів, тобто він часто вживає такі слова, як «фантастично», «чудово», «дуже добре», або зовсім протилежні речі – «дуже погано» тощо. «Все чудово» він говорить, аби показати, що усе іде за планом Трампа. На мій погляд, з чим більшими труднощами він стикатиметься, навіть розуміючи, що не виходить так, як він хоче, тим активніше він наполягатиме, що усе іде чудово», – підсумував експосол України в США.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України. Очільник США назвав її «дуже хорошою».

Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною». 

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.

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Теги: перемир'я війна Дональд Трамп путін Олег Шамшур

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