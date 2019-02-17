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    Журналіст: на дні народження Коломойського назвали ім’я «майбутнього прем’єра»

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    Джерела кажуть, що чули тости на користь Палиці - Журналіст: на дні народження Коломойського назвали ім’я «майбутнього прем’єра»
    Джерела кажуть, що чули тости на користь Палиці

    Святкування дня народження розтягнулося на два дні - Кошкіна

    День народження Ігоря Коломойського 13 лютого відзначився великою кількістю впливових українців. Про це з посиланням на джерела повідомила журналістка Соня Кошкіна.

    За її інформацією, святкування розтягнулося на два дні.

    «У перший до іменинника прибуло чимало гостей. Загальною кількістю близько 130. І навіть Сергій Льовочкін … Очно вони востаннє давненько так спілкувалися - ще до всього, мало не в 2013-му. І ось приїзд Тетяни Бахтєєвої мене ще здивував», - написала вона у своєму Телеграмі.

    Кошкіна стверджує, що другий день гуляли в Тель-Авіві, в узбецькому ресторані.

    «Відразу два моїх джерела з числа гостей стверджують, що чули тости на честь майбутнього прем'єр-міністра ... Ігоря Палиці. Але сам Ігор Валерійович говорить, що це не так. Ок. Ну, хто я, щоб не вірити імениннику?» - відзначила вона.

    Крім того, на питання у Facebook чи виступав на святі кандидат у президенти Володимир Зеленський, вона відповіла так: «З трьох разів здогадайтеся».

    Нагадаємо, суд наклав арешт на майно підприємств, підконтрольних колишнім власникам «ПриватБанку».

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