Журналіст: на дні народження Коломойського назвали ім’я «майбутнього прем’єра»
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Святкування дня народження розтягнулося на два дні - Кошкіна
День народження Ігоря Коломойського 13 лютого відзначився великою кількістю впливових українців. Про це з посиланням на джерела повідомила журналістка Соня Кошкіна.
За її інформацією, святкування розтягнулося на два дні.
«У перший до іменинника прибуло чимало гостей. Загальною кількістю близько 130. І навіть Сергій Льовочкін … Очно вони востаннє давненько так спілкувалися - ще до всього, мало не в 2013-му. І ось приїзд Тетяни Бахтєєвої мене ще здивував», - написала вона у своєму Телеграмі.
Кошкіна стверджує, що другий день гуляли в Тель-Авіві, в узбецькому ресторані.
«Відразу два моїх джерела з числа гостей стверджують, що чули тости на честь майбутнього прем'єр-міністра ... Ігоря Палиці. Але сам Ігор Валерійович говорить, що це не так. Ок. Ну, хто я, щоб не вірити імениннику?» - відзначила вона.
Крім того, на питання у Facebook чи виступав на святі кандидат у президенти Володимир Зеленський, вона відповіла так: «З трьох разів здогадайтеся».
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