Суд наклав арешт на майно заводів Коломойського у справі «ПриватБанку»



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Рішення ухвалено у справі про заволодіння службовими особами «ПриватБанку» державними коштами

Суд наклав арешт на майно підприємств, підконтрольних колишнім власникам «ПриватБанку».

Про це йдеться в рішенні суду.

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Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат, ПАТ «Нікопольський завод феросплавів, ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат, ПАТ «Дніпроазотта інших підприємств, підконтрольних колишнім власникам «ПриватБанку

Рішення ухвалено у справі про заволодіння службовими особами «ПриватБанку» державними коштами, виділеними як стабілізаційні кредити та рефінансування, на суму понад 19,7 млрд грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПриватБанку протягом 2014 року видали кредити 42 суб’єктам господарювання, підконтрольним групі «Приват», під заставу майнових прав на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн доларів.

«Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти в строки, передбачені договорами, не повернуті. Майнові права на неотриманий товар, якими володіє ПАТ КБ «ПриватБанк», не забезпечив погашення кредитів та повернення коштів до банківської установи», – йдеться в ухвалі суду.

У результаті у 2016 році держава в особі Міністерства фінансів України з метою уникнення дестабілізації фінансового ринку мусила за рахунок бюджетних коштів у сумі 116 млрд грн здійснити націоналізацію ПриватБанку, що призвело до тяжких наслідків, зазначається в рішенні.