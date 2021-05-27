В офісі на столичному Подолі охорона побила журналістів

Між охоронцем фірми та громадянами, які представились журналістами, виник конфлікт

Поліцейські відкрили два кримінальних провадження

У середу, 26 травня, в будівлі на вулиці Межигірській в Подільському районі Києва між охоронцем одного з офісів та громадянами, які представились працівниками ЗМІ, стався конфлікт. На місце прибула слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Внаслідок конфлікту до медичного закладу з тілесними ушкодженнями звернулось двоє осіб.

Подія була належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку Подільського управління поліції.

Правоохоронці встановлювали обставини цього інциденту.

За результатами проведеної перевірки слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) та за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

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