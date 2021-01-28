Татаров, учасник придушення протестів на Майдані, святкував разом з Зеленським його день народження

Татаров продовжує в повному обсязі працювати в Офісі президента, зустрічається із Зеленським, виконує його завдання і доручення

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Замглавы Офиса президента Олег Татаров, участник подавления протестов на Майдане, оправдывавший нападения на протестующих, присутствовал на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского в Офисе президента 26 января. Об этом сообщают источники Цензор.Нет.

Татаров продолжает в полном объеме работать в ОП, встречается с Зеленским, выполняет его задачи и поручения. Генпрокуратура делает все, чтобы закрыть уголовное дело НАБУ против Татарова, и, очевидно, что все это делается по поручению самого президента.

Надеюсь, Татаров сделал достаточно ценный подарок Зеленскому на его день рождения. И надеюсь, что кто-то подарил президенту часы. А мы ему на память подарим эту прекрасную пророческую речь – про «отпускать бандитов», «про жонглирование тарифами» и многие другие не искренние слова.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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