Автор петиції про звільнення Татарова вказав на «дешеву брехню» Зеленського

Президент Володимир Зеленський 6 липня відповів на петицію з вимогою звільнити заступника голови свого Офісу Олега Татарова

Автор петиції про відставку заступника голови Офісу президента Олега Татарова, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін відреагував на відповідь президента щодо вимоги звільнити скандального чиновника.

Так, Зеленський заявив, що «правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».

«Це дешева брехня, адже президент України має повне право звільняти заступника голови Офісу президента – і Зеленський неодноразово цим правом користувався», – написав Шабунін і нагадав про указ глави держави про звільнення у 2020 році заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова.

«Тож дискусію про «цінності» чинного президента остаточно закрито. Володимир Зеленський розділяє цінності Татарова. А це значить, що президент: підтримує відмазування вбивць майданівців та не бачить проблем в корупційних злочинах Татарова», – додав Шабунін.

Як відомо, 6 липня президент Володимир Зеленський розглянув петицію про відставку заступника голови Офісу президента Олега Татарова і відповів на неї, заявивши, що нікого не можна примушувати робити щось, що не написано в законі.

Нагадаємо, 18 червня петиція про відставку Татарова набрала 25 тис. підписів.

Петиція була подана 26 березня главою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Єдина вимога – негайно звільнити Татарова. У тексті самої петиції Шабунін нагадував, що Татаров є фігурантом справи про розтрату 81 млн грн Нацгвардії, про його роль під час Майдану і званні заслужений юрист України, яке йому присвоїв президент-утікач Віктор Янукович.

Згодом Шабунін заявляв, що петицію, «схоже, спробував сфальсифікувати» Офіс президента, оскільки її підписав Biden Joe – це англійське написання імені президента США Джо Байдена.

Згодом Офіс президента відреагував на підпис «Джо Байденом» петиції про відставку Татарова.

Раніше експрем’єр Олексій Гончарук пояснив, чому, попри критику та фігурування у гучному корупційному скандалі, досі не звільнено заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Як повідомлялося, власник компанії «Укрбуд» обвинувачений в корупції Максим Микитась, дав свідчення на співучасника злочину - колишнього юриста «Укрбуду» Олега Татарова, нині - заступника голови Офісу президента.