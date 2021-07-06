Президент відповів на петицію з вимогою звільнити Татарова
За словами Зеленського, нікого не можна примушувати робити щось, що не написано в законі
Президент Володимир Зеленський розглянув петицію про відставку заступника голови Офісу президента Олега Татарова і відповів на неї, заявивши, що нікого не можна примушувати робити щось, що не написано в законі. Про це йдеться у його відповіді на петицію.
«Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та місцевого самоврядування повинні діяти тільки на підставі та в межах Конституції і законів», – зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що Офіс президента є постійно діючим допоміжним органом, створеним президентом і він також керується у своїй роботі лише українськими законами.
Нагадаємо, 18 червня петиція про відставку Татарова набрала 25 тис. підписів.
Петиція була подана 26 березня главою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Єдина вимога – негайно звільнити Татарова. У тексті самої петиції Шабунін нагадував, що Татаров є фігурантом справи про розтрату 81 млн грн Нацгвардії, про його роль під час Майдану і званні заслужений юрист України, яке йому присвоїв президент-утікач Віктор Янукович.
Згодом Шабунін заявляв, що петицію, «схоже, спробував сфальсифікувати» Офіс президента, оскільки її підписав Biden Joe – це англійське написання імені президента США Джо Байдена.
Згодом Офіс президента відреагував на підпис «Джо Байденом» петиції про відставку Татарова.
Раніше експрем’єр Олексій Гончарук пояснив, чому, попри критику та фігурування у гучному корупційному скандалі, досі не звільнено заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
Як повідомлялося, власник компанії «Укрбуд» обвинувачений в корупції Максим Микитась, дав свідчення на співучасника злочину - колишнього юриста «Укрбуду» Олега Татарова, нині - заступника голови Офісу президента.