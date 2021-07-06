Президент відповів на петицію з вимогою звільнити Татарова

Е-петиція про негайне звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова у червні зібрала понад 25 тисяч голосів

Е-петиція про негайне звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова у червні зібрала понад 25 тисяч голосів

За словами Зеленського, нікого не можна примушувати робити щось, що не написано в законі

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію про відставку заступника голови Офісу президента Олега Татарова і відповів на неї, заявивши, що нікого не можна примушувати робити щось, що не написано в законі. Про це йдеться у його відповіді на петицію.

«Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та місцевого самоврядування повинні діяти тільки на підставі та в межах Конституції і законів», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Офіс президента є постійно діючим допоміжним органом, створеним президентом і він також керується у своїй роботі лише українськими законами.

Для збільшення натисніть на зображення

Нагадаємо, 18 червня петиція про відставку Татарова набрала 25 тис. підписів.

Петиція була подана 26 березня главою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Єдина вимога – негайно звільнити Татарова. У тексті самої петиції Шабунін нагадував, що Татаров є фігурантом справи про розтрату 81 млн грн Нацгвардії, про його роль під час Майдану і званні заслужений юрист України, яке йому присвоїв президент-утікач Віктор Янукович.

Згодом Шабунін заявляв, що петицію, «схоже, спробував сфальсифікувати» Офіс президента, оскільки її підписав Biden Joe – це англійське написання імені президента США Джо Байдена.

Згодом Офіс президента відреагував на підпис «Джо Байденом» петиції про відставку Татарова.

Раніше експрем’єр Олексій Гончарук пояснив, чому, попри критику та фігурування у гучному корупційному скандалі, досі не звільнено заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Як повідомлялося, власник компанії «Укрбуд» обвинувачений в корупції Максим Микитась, дав свідчення на співучасника злочину - колишнього юриста «Укрбуду» Олега Татарова, нині - заступника голови Офісу президента.