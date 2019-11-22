Хто замовник справ проти Порошенка? Західні ЗМІ висунули свою версію



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Петру Порошенку довелося зробити важку роботу, щоб зупинити росіян, - Нік Кеннеді

«Москва переслідує Петра Порошенка, бо він захищав інтереси України», - вважає автор International Policy Digest.

Усі справи проти п’ятого президента України замовлені Росією. До такого висновку приходить у своєму матеріалі автор International Policy Digest Нік Кеннеді. Він вважає, що на відміну від Януковича, Порошенко дійсно захищав національні інтереси України та протистояв російській агресії, що дозволили зберегти країну від тотального знищення.

«Порошенку довелося зробити важку роботу, щоб зупинити росіян. Він сформував потужну міжнародну підтримку України, на чолі зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом, напередодні саміту НАТО в Уельсі в 2014 році. Під цим міжнародним тиском Росія змушена була підписати перший документ Мінських угод, на основі мирного плану Порошенка. Мінський процес став дипломатичною перемогою лідера українців, примушуючи Росію до миру через тиск світової спільноти та посилення санкцій», - пише Кеннеді.

«Тепер, коли Порошенко пішов з посади президента України у 2019 році, Росія прагне йому помститися за фундаментальні здобутки: захист національних інтересів, ратифікацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом, запровадження безвізу з ЄС для українських громадян, а особливо за закріплення у Конституції курсу України на повноцінне членство в НАТО та ЄС і за відродження потужної армії, відповідно до стандартів Альянсу. Для цього вони використовують фейкові розслідування, сфабриковані проросійськими політиками режиму Януковича», вважає автор International Policy Digest.

Верховного головнокомандувача Петра Порошенка звинувачують, зокрема, у нібито незаконному наказів про контрнаступ на Донбасі у червні 2014 року. Тоді українська армія звільнила дві третини окупованих Росією територій.

Сам Петро Порошенко вважає такі звинувачення абсурдними, але готовий відповідати за виконання своїх президентських обов’язків.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Нагадаємо, 21 листопада президент Європейської Ради Дональд Туск назвав небезпечним кримінальне переслідування Порошенка.

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