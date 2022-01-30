Журналісти виявили зв’язки між главою ДБР і членами комісії, які голосували «за» його призначення

«Схеми» провели розслідування щодо обрання Сухачова на посаду очільника ДБР

Журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі «UA:Перший») виявили зв’язки між Олексієм Сухачовим і членами комісії, яка, за результатами конкурсу, рекомендувала президентові Володимиру Зеленському призначити його директором Державного бюро розслідувань.

Зокрема, одна членкиня видала книжку у співавторстві із ним та заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Сам Сухачов раніше також рецензував її книгу.

Окрім того, журналісти з’ясували, що переможець конкурсу Сухачов входить до складу редколегії науково-практичного журналу разом із чотирма членами конкурсної комісії, яка обрала його, відсіявши інших кандидатів. Ніхто з них не заявляв про конфлікт інтересів. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» «Обраний».

Професорка кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Шевченка Оксана Кучинська, яка проголосувала «за» визнання Олексія Сухачова переможцем конкурсу на посаду директора ДБР, у 2019 році видала у співавторстві з ним книгу – науково-практичний коментар «Закон України «Про судоустрій та статус суддів».

У складі авторського колективу також значиться Олег Татаров, нинішній заступник керівника Офісу президента.

Інша книга, яку ця ж членкиня конкурсної комісії, видала у співавторстві у 2018-му – науково-практичний посібник «Процесуальні документи досудового розслідування». Одним із тих, хто готував рецензію на цю книгу, був Олексій Сухачов. Компанію у цьому йому також склав Олег Татаров.

«В чому конфлікт інтересів? Я не розумію. Тут немає жодного конфлікту інтересів», – так відповіла голова комісії із проведення конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань Лідія Москвич на питання журналіста про ці співпадіння.

У коментарях «Схемам» Сухачов і Кучинська заявили, що особисто не знайомі між собою.

Утім, за словами ще одного члена редколегії «Вісника кримінального судочинства» Василя Попелюшка, саме Оксана Кучинська – головна координаторка редколегії. Також він зазначив, що «кримінальні спеціалісти в Україні практично всі один одного знають».

Оксану Кучинську призначив на посаду членкині комісії президент Зеленський. А як відомо, Олег Татаров у Офісі президента відповідає саме за правоохоронний напрямок. Про можливий конфлікт інтересів Кучинська не повідомила.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Олексія Сухачова на посаду директора Державного бюро розслідувань. Відповідний указ №691/2021 опублікований на сайті глави держави.

«Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років», – йдеться в документі.

До слова, посли G7 розчаровані зривом відбору керівника антикорупційної прокуратури.