Посли G7 розчаровані зривом відбору керівника антикорупційної прокуратури

подальша затримка з призначенням є невиправданою та суперечить зобов’язанням України

Посли Великої сімки наголосили, що подальша затримка з призначенням є невиправданою та суперечить зобов’язанням України

Дипломати закликали комісію з обрання керівника САП якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес

Посли країн Групи семи (G7) висловили розчарування відмовою призначених Верховною Радою членів комісії з обрання Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможця відбору керівника САП.

«Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника», – йдеться у заяві послів у Twitter.

Посли закликали комісію з обрання керівника САП якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією», – вказують посли.

Нагадаємо, 21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

П’ять з шести членів від парламенту голова комісії Катерина Коваль («За майбутнє»), Олена Бусол («За майбутнє»), Андрій Гуджал («Опозиційна платформа – За життя»), Богдан Романюк («Довіра»), та Євген Соболь («Слуга народу») не підтримували жодного голосування.

Раніше комісія оголосила попередні результати конкурсу на керівника Антикорупційної прокуратури. Тоді за підсумками співбесід детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 151 бал, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 200 балів.

20 грудня скандальний Окружний адмінсуд заблокував конкурс на керівника Антикорупційної прокуратури.

Там пояснили, що таке рішення ухвалили через зміни у законодавстві: з 16 липня 2015 року Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. ОАСК постановив, що у конкурсної комісії немає відповідних повноважень, а прийнятий нею порядок роботи визначили протиправним.

Офіс Зеленського відреагував на рішення суду щодо конкурсу на антикорупційного прокурора. На Банковій вказали, що чекають на результати конкурсу.