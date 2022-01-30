Звертаюсь до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, треба хоч трохи думати

Не підігравайте російській агентурі!

Я категоричний противник поширення панічних настроїв в українському суспільстві!

Але, при цьому, я вважаю, що применшувати загрозу широкомасштабного або локального вторгнення Ерефіі в Україну, або великого загострення на Східному фронті, ні в якому разі неможна…

Будь-які заяви людей влади, які говорять про те, що «Росія не нападе», можуть бути демобілізуючими для українського суспільства і диверсією проти спроможностей Нації нейтралізувати зовнішні загрози…

Окрім того, після таких «миротворчих» заяв владоможців, наші західні союзники мають усі підстави припинити постачання такого потрібного Збройним Силам України озброєння, боєприпасів, інших засобів…

Звертаюсь до пана Зеленського: перед тим, як щось виголошувати, треба хоч трохи думати і не підігравати російській агентурі, що діє в коридорах вищої державної влади!

Від кожного слова Верховного Головнокомандувача, зараз, залежить майбутнє України…

ДумайТе. Якщо є чим…

Джерело: блог Дмитра Яроша

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