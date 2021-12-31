Президент призначив керівника Держбюро розслідувань

Керуватиме ДБР буде в.о. очільника бюро з 2020 року

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Сухачова на посаду директора Державного бюро розслідувань. Відповідний указ №691/2021 опублікований на сайті глави держави.

«Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років», – йдеться в документі.

Варто вказати, що з вересня 2020 року Олексій Сухачов був виконувачем обов'язків директора ДБР.

Раніше повідомлялося, що керівник ДБР подав на конкурс презентацію, яка підписана його підлеглою. При цьому Сухачов стверджує, що повністю створював свою конкурсну презентацію сам.

Олексій Сухачов, який до сьогодні виконував обов’язки керівника ДБР, вже має неуспішний досвід із тестуванням на знання законодавства і вміння його застосовувати. Під час атестації в Генеральній прокуратурі наприкінці 2019 року він не набрав прохідний бал, через що був звільнений.

На поточному конкурсі на посаду директора ДБР Олексій Сухачов був лідером, маючи перед фінальним етапом найвищу кількість балів. Разом із ним до фінального етапу потрапили керівник і заступник керівника Управління забезпечення особистої безпеки ДБР – Олександр Козленко та Сергій Мережко.

Член конкурсної комісії Андрій Козлов за допомогою спеціалізованої комп’ютерної програми визначив, що презентації Козленка і Мережка є ідентичними на 34%. Козлов поставив цим кандидатам найнижчі бали серед усіх кандидатів, однак решта членів Комісії оцінила їхні презентації дуже високо.

Загалом на конкурс на посаду директора ДБР цього року подалося 11 осіб. З них до конкурсу було допущено сім кандидатів.

До слова, посли G7 розчаровані зривом відбору керівника антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, 21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

П’ять з шести членів від парламенту голова комісії Катерина Коваль («За майбутнє»), Олена Бусол («За майбутнє»), Андрій Гуджал («Опозиційна платформа – За життя»), Богдан Романюк («Довіра»), та Євген Соболь («Слуга народу») не підтримували жодного голосування.

Раніше комісія оголосила попередні результати конкурсу на керівника Антикорупційної прокуратури. Тоді за підсумками співбесід детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 151 бал, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 200 балів.

20 грудня скандальний Окружний адмінсуд заблокував конкурс на керівника Антикорупційної прокуратури.

Там пояснили, що таке рішення ухвалили через зміни у законодавстві: з 16 липня 2015 року Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. ОАСК постановив, що у конкурсної комісії немає відповідних повноважень, а прийнятий нею порядок роботи визначили протиправним.

Офіс Зеленського відреагував на рішення суду щодо конкурсу на антикорупційного прокурора. На Банковій вказали, що чекають на результати конкурсу.