Кремль повідомив, де можуть зустрітися Зеленський і Путін

Зустріч Зеленського і Путіна може бути не запланованою на Олімпійських іграх

Путін візьме участь у відкритті зимових Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого, але про участь у церемонії Зеленського ще не повідомлялося

Зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського на відкритті Олімпійських ігор 4 лютого в Пекіні можлива, але поки що жодних контактів Путіна не планується. Про це у суботу, 29 січня, повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

«Ми вже неодноразово зазначали, що організатори церемонії вимушено застосовують цілу низку суворих обмежень як для спортсменів, так і для гостей, включаючи офіційних осіб. Отже, зі зрозумілих причин проведення жодних двосторонніх зустрічей у графіку президента Росії у Пекіні не планується», – сказав він.

При цьому на уточнююче питання про те, чи обговорюється можливість контакту Путіна із Зеленським, Пєсков відповів, що «нині в планах такої зустрічі немає».

«Хоч повністю ми цього виключати не можемо», – додав він.

Як відомо, країна-агресорка Росія готова провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин, повідомив сьогодні глава МЗС РФ Сергій Лавров.

«Якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, готові його прийняти у Москві, Сочі, Петербурзі, але Донбас слід обговорювати у контактній групі», – сказав Лавров.

Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. У відповідь президент країни-агресорки запропонував Зеленському зустрітись з бойовиками.

У вересні 2021 року Зеленський заявив, що зустрінеться з російським президентом Путіним, коли той буде готовий.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Нагадаємо, CNN спровокувала трансатлантичний скандал після телефонної розмови Байдена і Зеленського. Президенти 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

Також президент Володимир Зеленський поговорив із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Раніше Макрон вже говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним.

Кремль вказує, що Путін і Макрон обговорили Україну, НАТО і «гарантії безпеки». Зазначається, що розмова була тривалою.

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