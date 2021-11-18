Вагнергейт. Уперше оприлюднено важливий документ, що проливає світло на спецоперацію

Соколова наголошує, що оприлюднені документи «ви не бачили ніде»

Відома журналістка Яніна Соколова сьогодні заявила, що їй кілька днів тому підкинули на флешці біля робочого офісу кілька документів, які стосуються зриву операції щодо ПВК Вагнера.

«Ми ретельно вивчили їхній вміст. І хочемо поділитися ними із вами. Вважаємо їх оригінальними. Тому наважилися опублікувати. На документах ми затерли позивні учасників спецоперації з боку України. Не знаємо, хто ці люди. Але зробили це в цілях їхньої подальшої безпеки», – написала вона та оприлюднила самі папери.

Вона наголошує, що оприлюднені документи «ви не бачили ніде».

«Вони публікуються вперше. Сподіваюся – стануть ще одним аргументом в бік організації чесного розслідування», – наголошує журналістка.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби, на якого посилається Bellingcat, голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити.

Згодом голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія повідомив, що президента просто втягнули у політичну гру.

Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.