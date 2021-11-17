Перехоплення літака з бойовиками «Вагнера». Історія провалу спецоперації

Аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб

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В первой части расследования, подготовленного Bellingcat при участии The Insider, мы рассказали о том, как украинские спецслужбы под видом найма охранников на объект «Роснефти» в Венесуэле смогли вывезти из России несколько десятков самых разыскиваемых боевиков из ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на территории Украины.

Боевики должны были сесть Минске в самолет Turkish Airlines, который бы совершил экстренную посадку в Киеве, но в последний момент операция неожиданно была «отложена» украинским руководством, боевики застряли в Минске и вскоре были арестованы местным КГБ. В этой части мы анализируем обстоятельства и причины срыва спецоперации.

Першу частину читайте тут: Розслідування Bellingcat: Історія спецоперації України з перехоплення літака з бойовиками ПВК «Вагнера»

Внезапный перенос операции и увольнение главы ГУР

По словам двух опрошенных бывших оперативников, за день до выезда «вагнеровецев» в Минск, 23 июля 2020 года, два руководителя спецслужб, отвечавших за проект «Авеню», начальник ГУР Василий Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий, прибыли в Офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации. Поскольку в тот момент президент Зеленский был занят, их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком.

По словам опрошенных нами источников, Василий Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из команды ГУР и объяснил, что Офис президента просит отложить операцию на неделю. К тому моменту президент Зеленский только что достиг соглашения с Россией о прекращении огня на Донбассе, о чем он объявил в тот же день, 23 июля, на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии. Прекращение огня, которое все еще требовало одобрения Нормандской четверки, вступало в силу 27 июля 2020 года. Формальным предлогом переноса спецоперации якобы было то, что если она будет проведена, как изначально намечено, 25 июля, это сорвет перемирие. Иными словами, по этой логике арест «вагнеровцев» за два дня до даты вступления в силу существенно больше угрожал перемирию, чем их арест через три дня после вступления в силу.

Руководители проекта объяснили Бурбе, что задержка на неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со стороны «вагнеровцев», либо к появлению подозрений среди белорусских или российских спецслужб, либо и к тому и другому. Кроме того, шансы найти новый комплект билетов за такой короткий срок были ничтожны. Бурба передал Ермаку, что шансы на успешное изменение графика невелики, но пообещал подумать, что можно сделать, чтобы ослабить политическое давление.

На следующее утро, когда первая группа из 33 человек выезжала из Москвы, команда ГУР смогла успешно перебронировать билеты на пять дней позже, в четверг, 30 июля. Второй группе из 13 наемников поменяли билеты на субботу 1 августа. Позже этим утром Бурба сообщил руководителю Офиса президента, что план все еще выполняется, но с пятидневной задержкой, которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению.

Ни президент Зеленский, ни его офис не отреагировали на нашу просьбу прокомментировать причину переноса операции. Ранее Зеленский утверждал, что «это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции — это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, — это правда». Под другими странами некоторые поняли США, а некоторые — Россию. Напомним, однако, что на всех стадиях подготовки этой операции Зеленского информировали о ней и что ее финальный план был подписан министром обороны Украины.

Опрошенные нами бывшие оперативники ГУР МОУ высказали мнение, что одной из причин срыва операции могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к Василию Бурбе, который уже имел трения с офисом президента. Триумфальное завершение столь значимой спецоперации сделало бы его героем в глазах широкой общественности и придало бы ему политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского. Источники, близкие к Бурбе, подтвердили The Insider, что сразу после ареста вагнеровцев в Минске он предложил всем, кто знал о спецоперации (кроме президента), пройти тест на детекторе лжи, чтобы выяснить, не просочилась ли информация к белорусам. Через несколько дней после арестов он был отстранен от исполнения своих обязанностей.

Новый глава ГУР Кирилл Буданов не стал комментировать обстоятельства откладывания спецоперации, но подтвердил, что при проведении операций такого масштаба ГУР всегда докладывает президенту о ней на всех этапах и согласовывает президентом свои шаги.

Временная следственная комиссия (ВСК), расследовавшая обстоятельства переноса спецоперации и возглавляемая Марьяной Безуглой, в понедельник опубликовала отчет, в котором сообщается, что у главы Офиса президента не было полномочий переносить спецоперацию. Из отчета при этом неясно, давал ли он такие указания или нет. Так или иначе, на момент публикации этого материала украинские власти так и не представили никакого официального объяснения, почему операцию перенесли.

33 подозрительных трезвенника

Уже оказавшись на территории Беларуси, по дороге в Минск, «Артем Палыч» сообщил Миляеву об изменении планов — полет переносится на 5 дней — и направил автобус к трехзвездочной гостинице в Минске, где турагент уже забронировал для боевиков проживание. Узнав о вынужденной задержке, наемники расстроились, но когда «Шаман» получил подтверждение от «Палыча», что их пребывание в Минске будет оплачено как рабочее время, их настроение повысилось. По приезду они выполняли строгие инструкции по соблюдению воинской дисциплины, прежде всего — не употреблять алкоголь и не слоняться по городу.

Листування з найманцями (скрін: The Insider)

В отеле на все дни не хватало места, поэтому 27 июля 32 из 33 боевиков были переселены в санаторий «Беларусочка» за чертой города. Оставшийся наемник — единственный с белорусским паспортом — остался у родственников в Минске.

Следующие три дня наемники продолжали следовать строгой дисциплине и инструкциям «Шамана», чтобы не вызывать подозрение. Это, впрочем, наоборот, выглядело особенно подозрительно. Как позже цитировали белорусские СМИ сотрудника санатория, «Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением: спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания».

КГБшники, уверены, что арестовывают заговорщиков

Как сообщил Bellingcat один из наемников, около 19:00 28 июля он и его товарищи заметили необычный микроавтобус, припаркованный возле «Беларусочки». В нем сразу узнавалась машина наблюдения КГБ. Они не придали этому большого значения, полагая, что белорусские спецслужбы просто следят за тем, чтобы наемники покинули страну, не создавая никаких проблем. Как пояснил наш собеседник, «учитывая повсеместное присутствие КГБ в Беларуси, они наверняка знали бы, что мы забронировали на рейс двумя на 30 июля».

Однако той же ночью, незадолго до рассвета (в 4:30) спецназовцы из группы «Альфа» КГБ Беларуси ворвались в санаторий, запустили светошумовые гранаты в комнаты через их балконы, после чего вооруженная штурмовая группа в балаклавах выбила двери в номера, на наемников надели наручники, уложили их на кровати лицом вниз и накрыли головы подушками. Один из наемников, заявил позже в интервью RT, что мог видеть из-под подушки, что спецназовцы обыскивали их номер и багаж. По некоторым репликам КГБшников наемники поняли, что они искренне уверены, что те приехали в Беларусь для свержения власти. Оружия, разумеется, не нашли и после многочасового ожидания наемников передали группе ОМОНа, которая отвезла россиян в РОВД. 33-й наемник, который останавливался у своих родственников, был задержан в их доме позже этим утром.

Як відбувалось захоплення найманців (скрін: The Insider)

Незадолго до полуночи 29 июля им огласили документы об аресте и предъявлении обвинений. Затем наемников перевели в центральное отделение милиции, где их допрашивали, по всей видимости, сотрудники КГБ. Следователи спрашивали задержанных, знают ли они Сергея Тихановского и Николая Статкевича (кандидатов в президенты Беларуси, которых арестовали в конце мая). Наемники заявили, что не знают таких людей. По словам одного из наемников, пообщавшихся с Bellingcat, допрашивающие выглядели искренними в своей убежденности в том, что имеют дело с заговорщиками, и в какой-то момент даже спросили, возможно ли, что наемников использовали вслепую, чтобы свергнуть правительство.

КДБ Білорусі вважало, що ловить прихильників Тихановської (скрін: The Insider)

В конечном итоге наемникам было предъявлено обвинение в заговоре с целью свержения правительства и организации массовых беспорядков в сотрудничестве с арестованными деятелями оппозиции Тихановским и Статкевичем:

Постанова про затримання (фото: The Insider)

Украина просит выдать боевиков

В день ареста Белорусское государственное телевидение показало известные кадры задержания, а Лукашенко публично обвинил российских наемников в том, что они пытались сорвать выборы, и собрал Совбез на экстренное заседание. В последующие дни Лукашенко делал вид, что ему безразлично, какая страна — Россия или Украина — получит наемников, предлагая обоим государствам представить свои аргументы в пользу приема арестованных боевиков.

Как показывают интервью и полученные документы, как только появились новости об аресте, украинские власти стали пытаться убедить Минск освободить выдать задержанных. Это потребовало как формальных действий — подготовки всех требуемых законом обвинений и документов об экстрадиции, так и неформального взаимодействия с Минском в попытке уговорить Лукашенко передать всех или хотя бы некоторых из задержанных. Согласно показаниям наемников, некоторые — но не все — из 33 получили от СБУ уведомления об уголовных обвинениях, выдвинутых против них в Украине, заказным письмом на их домашние адреса. Обвинения датированы 29 июля 2020 года — днем задержания в Минске. 30 июля 2020 года министр иностранных дел Беларуси вызвал временного посла Украины в Минск, чтобы сообщить ему об аресте и запросить у Украины информацию о возможных преступлениях, совершенных этими людьми на территории Украины.

3 августа Генеральный прокурор Украины направил в Беларусь запрос об аресте 28 из 33 человек в ожидании официального запроса об экстрадиции. Официальный запрос об экстрадиции был подан только через восемь дней, 11 августа 2020 года.

Одновременно украинские власти занимались неформальным взаимодействием как минимум по двум направлениям. По словам одного из опрошенных членов команды ГУР, СБУ предоставила их белорусским коллегам информацию о наемническом прошлом 33 человек, а также об остальных боевиках, «завербованных» ЧВК «МАР». Вероятно, именно эта наводка стала источником заявлений властей Минска от 30 июля 2020 года о том, что они разыскивают еще до 200 человек из так называемой ЧВК Вагнера на территории Беларуси. Также известно, что президент Зеленский лично лоббировал экстрадицию боевиков в Украину в телефонном разговоре с Александром Лукашенко 5 августа 2020 года.

Российские власти пытаются понять, что происходит

Российские власти поначалу казались озадаченными арестами и обвинениями, предъявленными им Лукашенко. Первоначальная реакция как кремлевских чиновников, так и дружественных Кремлю СМИ указала на недоумение по поводу того, что 33 боевика делали в Минске. После дня молчания 30 июля 2020 года Дмитрий Песков прокомментировал аресты, отвергнув обвинения в том, что Россия поддержала государственный переворот с целью свергнуть Лукашенко, и попросил Минск предоставить «исчерпывающую информацию о том, в чем обвинены россияне». В заявлении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел России, посол Москвы в Минске настаивал, что россияне были сотрудниками частной охранной компании, ожидавшие самолета, направляющегося в третью страну. 31 июля Путин провел по этой теме встречу с Советом безопасности РФ, но что именно там обсуждалось — неясно.

Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, ранее по протекции Суркова возглавлявший «правительство ДНР», подтвердил, что среди задержанных есть члены «Союза добровольцев», и потребовал их освободить. Он также объяснил появление их в Минске «логистической ситуацией» и тем, что боевики направлялись в третью страну.

Еще 3 августа 2020 года кремлевские чиновники не знали истинную предысторию проблем 33 россиян. Один из задержанных тогда наемников сообщил нам, что когда к нему приходил российский консул, он был не в курсе происходящего. И консул, и Песков заявляли тогда, что задержанные были с сотрудниками частной охранной компании, находившимися в Минске транзитом на пути в третью страну в связи с командировкой.

Эти первоначальные заявления России были категорически отвергнуты белорусскими властями: «если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали», — возражал председатель Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

5 августа 2020 года Генеральная прокуратура России подала официальный запрос в белорусскую прокуратуру о передаче 32 задержанных россиян Москве.

По состоянию на 6 августа 2020 года президент Беларуси еще не решил, кому выдать боевиков. Он пригласил генеральных прокуроров Украины и России приехать в Беларусь и «разрешить дело с генеральным прокурором Беларуси на основе международных соглашений».

Однако дальнейшие события, похоже, повлияли на его окончательный выбор.

Боевиков выдают России

Хотя сначала российские власти и спецслужбы не понимали, как 33 российских наемника оказались в Минске, через неделю они, похоже, раскрыли дело. Используя беспрепятственный доступ к данным российских провайдеров, ФСБ России смогла отследить украинский след, в том числе через IP, с которого публиковалось объявления на Avito о вакансии и через украинскую регистрацию одного из туристических агентств, которые заказали билеты для наемников. Эти находки 6 августа были опубликованы в «Комсомольской правде», которая открыто ссылается на источники в ФСБ и опубликовала интервью с ФСБ-шником. В тот же день Следственный комитет России начал расследование по делу.

На следующий день Путин позвонил Лукашенко, чтобы обсудить ситуацию с задержанными. Однако Лукашенко не сразу принял российскую версию (во всяком случае публично). Еще 9 августа 2020 года — в день президентских выборов в Беларуси — он продолжал повторять, что не верит российскому нарративу о роли «третьей страны» в прибытии наемников.

После выборов по всей Беларуси вспыхнули беспрецедентные по масштабу протесты против столь же беспрецедентных массовых фальсификаций. Лишившийся остатков легитимности после поражения на выборах Лукашенко отчаянно нуждался в поддержке Кремля. Путин поздравил Лукашенко с победой 10 августа и в течение нескольких последующих дней российские самолеты, используемые руководством ФСБ, совершили серию рейсов в Минск.

Російські літаки активно курсували між Москвою та Мінськом (скрін: The Insider)

А уже 14 августа 2020 года Генеральный прокурор России объявил, что Беларусь выдала России 32 российских граждан и что они находятся на территории России. Объявление, которое позже было удалено с сайта (вот архивная версия), похоже, было преждевременным. Наемники, с которыми мы беседовали, сообщили, что их выпустили в Россию только 16 августа 2020 года и отвезли автобусом в подмосковный район, где они были помещены на 14-дневный карантин. Примечательно, что в течение этих двух недель боевиков неоднократно допрашивали сотрудники ФСБ, которые пытались выяснить всю предысторию, начиная с процесса вербовки.

Джерело: The Insider