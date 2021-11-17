Bellingcat опублікував скандальне розслідування про вагнерівців

Вагнерівців затримали у Білорусі ще до того, як їх мали перехопити в українському небі

Вагнерівців затримали у Білорусі ще до того, як їх мали перехопити в українському небі

Журналісти встановили, що в останній момент українські розвідники зустрілися з політичним керівництвом і операцію «перенесли»

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала першу частину розслідування щодо «зливу» спецоперації із затриманням Україною бойовиків російської ПВК «Вагнера».

У розслідуванні йдеться, що українським розвідникам під виглядом охоронної компанії при «Роснафті» вдалося вивезти з Росії десятки ключових бойовиків «Вагнера», які причетні до військових злочинів в Україні.

Цілий рік Bellingcat за участю видання The Insider розслідував обставини цієї спецоперації, яка мала завершитися примусовою посадкою літака з бойовиками в Україні. Але в останній момент розвідники зустрілися з політичним керівництвом і операцію «перенесли».

Бойовиків «Вагнера» затримали у Білорусі ще до того, як їх мали перехопити в українському небі, йдеться в матеріалах.

«Ця спецоперація, яка не має аналогів за своєю складністю і масштабом, повинна була завершитися примусовим приземленням літака з кількома десятками бойовиків на території України, проте в останній момент, коли «вагнерівці» вже прямували до мінського аеропорту, операцію було «перенесено» після зустрічі розвідників з політичним керівництвом, що закінчилося арештом найманців силами білоруського КДБ», – пишуть журналісти.

Спочатку найманців збиралися виманити з Росії четверо-п'ятеро осіб на територію Угорщини під приводом, що для роботи у новій ПВК треба пройти підготовку у спеціальному тренувальному таборі. Деякі бойовики пройшли підготовку саме там. В Угорщині їх би затримали, екстрадували до України та судили.

План операції показали політичному керівництву України, у тому числі й президенту Володимиру Зеленському у червні 2020 року. Операцію схвалили на початку липня того ж року, але рішення відкласти операцію наприкінці липня призвело до її ефектного провалу, наголошують журналісти. Найманців затримали у Білорусі.

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8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер».

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня 2020 року в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії. Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Однак жодних звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

15 листопада тимчасова слідча комісія Ради опублікувала звіт щодо спецоперації з «вагнерівцями».

У звіті сказано, що ТСК не встановила «документально оформленої вказівки про відтермінування» операції з боку будь-якої посадової особи. Також у ТСК не знайшли доказів того, що президент Володимир Зеленський особисто доручив відтермінувати захід, і заявили, що голова Офісу президента Андрій Єрмак не має повноважень віддавати такий наказ керівнику ГУР Міноборони.

Як уже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

Повна версія розслідування Bellingcat: Історія спецоперації України з перехоплення літака з бойовиками ПВК Вагнера