«Вагнергейт»: розслідування Bellingcat показало, хто зривав спецоперацію. Партія Порошенка оприлюднила жорстку заяву

За даними розслідування спецоперацію із затримання ПВК Вагнера було зірвано після вказівок з Офісу президента про «відтермінування»

Порошенко закликає створити у Раді нову ТСК, яка проведе професійне та об’єктивне розслідування всіх обставин зриву спецоперації

Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування унікальної операції спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі. Однак, в останню мить спецоперацію було зірвано. Матеріали розслідування були оприлюднені ввечері 17 листопада і вже викликали бурхливу реакцію в українському суспільстві. Зокрема, опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

«Вся влада Зеленського збудована на брехні. Президент Зеленський брехав українцям і всьому світу, що жодної операції спецслужб із затримання «вагнерівців» не було, і що ніхто не зривав арешт цих злочинців. Цю брехню Зеленського переконливо викрили розслідувачі авторитетної міжнародної організації Bellingcat.

Матеріали Bellingcat засвідчують як сам факт можливої наявної державної зради на найвищому рівні української влади, так і вимагають невідкладно вживати заходи», – йдеться у заяві «ЄС».

Політсила Порошенка наголошує, що відповідні правоохоронні органи мають терміново розпочати розслідування фактів, викладених у публікації. Як відомо, у Bellingcat заявили, що від самого початку президент Зеленський був у курсі проведення операції спецслужб із затримання «вагнерівців» та всіх етапів її проведення. Він знав про деталі операції, хоча неодноразово публічно заперечував, що йому відома така інформація.

У Bellingcat також виявили, що вказівку про відтермінування операції дав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сам Єрмак також неодноразово заявляв, що цього не було і не могло бути.

«Такі дії з боку Офісу президента призвели до зриву спецоперації із затримання «вагнерівців». Через це злочинці, причетні до окупації частини території України, які вбивали українських військових та мирних жителів на Донбасі, можуть уникнути відповідальності за свої злочини та справедливого покарання», – заявляють у «Євросолідарності».

Опозиція наголошує, що при цьому президентська більшість в парламенті створила свою «кишенькову слідчу комісію для відбілювання репутації влади».

«Ця ганебна поведінка команди Зеленського підриває основи національної безпеки країни та руйнує довіру до України міжнародних партнерів. Фракція «Європейської солідарності» вимагає створення справжньої тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України, яка проведе професійне та об’єктивне розслідування всіх обставин зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнер», – йдеться у заяві.

Партія Петра Порошенка закликає представників всіх фракцій парламенту увійти в склад цієї слідчої комісії, аби встановлення істини у цьому питанні.

Нагадаємо, 17 листопада Bellingcat опублікував скандальне розслідування про вагнерівців.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити.

Згодом голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія повідомив, що президента просто втягнули у політичну гру.



