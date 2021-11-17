В Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців»

Російських найманців таки затримали, але зовсім не ті, хто на це розраховував

Подоляк прокоментував причетність Єрмака до рішення відкласти операцію із затримання «вагнерівців»

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити. Про це Михайло Подоляк розповів у коментарі Укрінформуу відповідь на розслідування проєкту Bellingcat щодо найманців ПВК «Вагнера».

В Офісі Президента України заявляють, що затримання торік у Білорусі бойовиків ПВК Вагнера сталося внаслідок посиленого контррозвідувального режиму напередодні президентських виборів у республіці.

Керівник ОП Андрій Єрмак хоч і був залучений у переговори про припиненея вогню на сході України, однак не відповідає за роботу розвідки і не керує будь-якими оперативними процесами, заявив його радник.

«Дуже неправильно, що роботу розвідки доводиться розбирати аж настільки відкрито. Це специфічна діяльність, яка вимагає тиші і непублічності. Розвідка так влаштована, що там завжди є багато різних планів, більшість із яких ніколи не набуде розголосу. Чи обговорюються такі плани широко на політичному рівні? Тільки в дуже загальних рисах», – сказав Подоляк.

Він зазначив, що в тексті Bellingcat є тільки слова кількох «відставників», щодо яких, за словами радника, самі розслідувачі спеціально вказують, що їм не вдалося незалежно верифікувати сказане.

При цьому радник глави ОП зауважив, що до цього насправді нічого додати, «бо якщо це просто слова – можна сказати все що завгодно».

«Затримання «вагнерівців» у Білорусі сталося внаслідок абсолютно зрозумілої механіки – напередодні виборів у Білорусі був значно посилений контррозвідувальний режим. Це було просто неминуче – що вони побачать, хто заїхав на їхню територію, і відреагують. Що ж стосується переговорів про «тишу» на Донбасі, які тривали у той період, то це дійсно було надважливим завданням для держави. Зрештою, «тиша» була встановлена. Але це був окремий процес, який модерувався окремо від усіх процесів у розвідці та спецслужбах. Дійсно, Андрій Єрмак відповідав за переговори про тишу. Але пан Єрмак не відповідає за роботу розвідки і тим більше не керує будь-якими оперативними процесами», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер».

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня 2020 року в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії. Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Однак жодних звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

15 листопада тимчасова слідча комісія Ради опублікувала звіт щодо спецоперації з «вагнерівцями».

У звіті сказано, що ТСК не встановила «документально оформленої вказівки про відтермінування» операції з боку будь-якої посадової особи. Також у ТСК не знайшли доказів того, що президент Володимир Зеленський особисто доручив відтермінувати захід, і заявили, що голова Офісу президента Андрій Єрмак не має повноважень віддавати такий наказ керівнику ГУР Міноборони.

Як уже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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