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    «Вагнергейт». Венедіктова прокоментувала скандальне розслідування Bellingcat

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    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відмовилася давати оцінку матеріалам Bellingcat - «Вагнергейт». Венедіктова прокоментувала скандальне розслідування Bellingcat
    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відмовилася давати оцінку матеріалам Bellingcat
    фото: Радіо Свобода

    Кримінальні провадження щодо «вагнергейту» раніше відкрили декілька правоохоронних органів

    Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

    «Усі матеріали (розслідувань – ред.), які проводять журналісти, ми завжди ретельно вивчаємо, завжди долучаємо до справи. Тому – вивчатимемо, долучатимемо… Розслідування є, воно здійснюється, які ще допити проводитиме слідство, думаю, що краще вам запитати безпосередньо у ДБР. Ми досить великий перелік прописали в наших прокурорських вказівках», – цитує Венедіктову агентство «Інтерфакс-Україна».

    Вона нагадала, що кримінальні провадження щодо «вагнергейту» відкрили декілька правоохоронних органів.

    «Потім ці справи об’єднали і передали, зокрема, до ДБР», – сказала генпрокурорка.

    Відповідаючи на запитання про те, що особисто вона думає про розслідування Bellingcat, Венедіктова сказала: «Я не можу говорити припущеннями й оцінками, я можу говорити встановленими фактами та процесуальними конструкціями, якими ми оперуємо».

    В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

    За словами ексголови Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби, на якого посилається Bellingcat, голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

    Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

    Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити.

    Згодом голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія повідомив, що президента просто втягнули у політичну гру.

    Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

    Читайте також: Розслідування Bellingcat: спецоперація України із захоплення «вагнерівців»
    Теги: Офіс Генерального прокурора Володимир Зеленський розслідування Андрій Єрмак Офіс президента Ірина Венедіктова ПВК Вагнера вагнергейт Михайло Подоляк
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    «Вагнергейт». Венедіктова прокоментувала скандальне розслідування Bellingcat