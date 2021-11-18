У цьому весь Зеленський, або Що демонструє розслідування Bellingcat

Але в останній момент Зеленському...

Ситуація з провалом операції проти вагнерівців дуже показова. Багато місяців роботи розвідників позаду, все готово, чекають на команду президента.

Саме він має натиснути на гачок, який спричинить постріл і покарає вбивць українців. Але в останній момент Зеленському забракло часу для цього – він зайнятий. Розвідника зустрічає керівник його офісу, який пояснює: давай трохи пізніше, у нас тут перемир‘я підписується.

В результаті заради досягнення ілюзорного миру, коли стріляти і гинути перестали лише в голові Зеленського, нехтують унікальною можливістю покарати реальних злочинців.

В цьому весь Зеленський – він завжди обирає те, що гарно звучить і гарно виглядає, а не те, що працює.

Читайте також:

Джерело: блог Володимира В'ятровича

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.