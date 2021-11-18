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    Думки вголос

    У цьому весь Зеленський, або Що демонструє розслідування Bellingcat

    Президент знехтував&nbsp;унікальну можливість покарати реальних злочинців - У цьому весь Зеленський, або Що демонструє розслідування Bellingcat
    Президент знехтував унікальну можливість покарати реальних злочинців

    Але в останній момент Зеленському...

    Ситуація з провалом операції проти вагнерівців дуже показова. Багато місяців роботи розвідників позаду, все готово, чекають на команду президента.

    Саме він має натиснути на гачок, який спричинить постріл і покарає вбивць українців. Але в останній момент Зеленському забракло часу для цього – він зайнятий. Розвідника зустрічає керівник його офісу, який пояснює: давай трохи пізніше, у нас тут перемир‘я підписується.

    В результаті заради досягнення ілюзорного миру, коли стріляти і гинути перестали лише в голові Зеленського, нехтують унікальною можливістю покарати реальних злочинців.

    В цьому весь Зеленський – він завжди обирає те, що гарно звучить і гарно виглядає, а не те, що працює.

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    Джерело: блог Володимира В'ятровича

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    Теги: розслідування президент ПВК Вагнера вагнергейт
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