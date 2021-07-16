Зеленський назвав найголовніше завдання для нового міністра внутрішніх справ

Глава держави озвучив завдання «не від президента чи уряду, а як завдання від громадянина України»

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні новопризначеного міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського колективу міністерства, якого раніше у п’ятницю Верховна Рада призначила на посаду очільника МВС.

Глава держави наголосив, що як громадянин України хоче довіряти правоохоронним органам і пишатися кожним правоохоронцем. Він висловив переконання, що багато офіцерів вірно служать своїй державі і своєму народу, захищаючи спокій і безпеку громадян. Крім того, багато з них поряд з представниками інших військових формувань відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України на сході.

«Довіра й повага – ось цього хочеться. Я б хотів, щоб усі наші діти довіряли українській поліції. Тому що серед вас – дійсно справжні герої і справжні лицарі спокою. Для нас дуже важливо, щоб усі ми пишалися нашою Національною поліцією, нашими правоохоронними органами. Мені здається, саме це завдання – найголовніше для нового міністра внутрішніх справ. І це завдання не від президента чи уряду, а як завдання від громадянина України», – цитує президента пресслужба глави держави.

Новопризначений голова МВС подякував за висловлену йому довіру.

«Вважаю, що перше й головне – це довіра до правоохоронних органів», – наголосив він.

Міністр внутрішніх справ також акцентував увагу на пріоритетах у своїй діяльності – боротьба з організованою злочинністю, яка спиратиметься на закон про «злодіїв у законі» та санкції РНБО, розвиток Національної поліції, зокрема патрульної поліції та проекту «Поліцейський офіцер громади».

Також Денис Монастирський наголосив на необхідності покращення безпеки дорожнього руху та зменшення за п’ять років удвічі кількості смертності на дорогах завдяки системі автоматичної фіксації порушень.

«Розумію, що не все вдасться одночасно. Але той процес, який ми почнемо, буде видимий для всього суспільства. Дякую вам за велику довіру», – резюмував він.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро обранців.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який очолить МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.