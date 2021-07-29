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    ЗМІ дізналися, кого Монастирський бачить заступниками глави МВС (досьє)

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    Кабмін отримав подання про призначення трьох нових заступників міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського - ЗМІ дізналися, кого Монастирський бачить заступниками глави МВС (досьє)
    Кабмін отримав подання про призначення трьох нових заступників міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського
    Фото: mvs.gov.ua

    Заступник Авакова Антон Геращенко може залишитися на посаді при новому очільнику МВС

    Кабінет міністрів України 29 липня отримав подання про призначення трьох нових заступників міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського – Дениса Драп’ятого, Ігоря Бонадренка та Мері Акопян. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Zn.ua.

    «З огляду на те, що в реєстрі НАЗК декларацій заступників міністра МВС до призначення немає, логічно припустити, що кандидати їх або не подали, або є чинними службовцями. Так, власне і є», – пише ЗМІ.

    Так, Богдан Драп’ятий очолює секретаріат комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. З ним новий голова МВС разом працював у комітеті (Монастирський був його очільником – ред.).

    Драп’ятий став керівником секретаріату за часів головування в цьому Комітеті Андрія Кожем'якіна. До апарату Ради потрапив помічником до Віктора Шемчука, який у 2007 певний час був постійним представником президента в Криму. Своєю чергою помічником Шемчука під час роботи постпредом був Євген Драп’ятий – батько нинішнього голови секретаріату правового комітету Ради.

    Ігор Бондаренко є директором департаменту інформатизації МВС, а Мері Акопян очолює департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС.

    «Судячи з нинішнього напрямку роботи, Акопян буде заступницею міністра з питань європейської інтеграції. Вона на цій посаді логічно замінить Тетяну Ковальчук, яка в ексміністра Арсена Авакова відповідала за міжнародку», – додає ЗМІ.

    Натомість Ігор Бондаренко може стати заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

    «Ну, і зрозуміло, що на посаді залишається Антон Геращенко, який був заступником міністра внутрішніх справ за часів Арсена Авакова. Таку пропозицію Геращенко зробив новий очільник міністерства, а той не відмовився. За нашою інформацією, Денис Монастирський запропонував президенту Володимиру Зеленському залишити Геращенка на посаді заступника, і дуже просив погодити кандидатуру (президент погоджує усіх заступників). Але ця ініціатива не викликала в президента захоплення, тож цілком імовірно, що Геращенко залишиться як радник, якщо захоче», – резюмує видання.

    Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

    Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

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    Теги: МВС Антон Геращенко кадрові зміни президент Ігор Бондаренко радник Денис Монастирський
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    ЗМІ дізналися, кого Монастирський бачить заступниками глави МВС (досьє)