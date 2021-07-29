ЗМІ дізналися, кого Монастирський бачить заступниками глави МВС (досьє)
Заступник Авакова Антон Геращенко може залишитися на посаді при новому очільнику МВС
Кабінет міністрів України 29 липня отримав подання про призначення трьох нових заступників міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського – Дениса Драп’ятого, Ігоря Бонадренка та Мері Акопян. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Zn.ua.
«З огляду на те, що в реєстрі НАЗК декларацій заступників міністра МВС до призначення немає, логічно припустити, що кандидати їх або не подали, або є чинними службовцями. Так, власне і є», – пише ЗМІ.
Так, Богдан Драп’ятий очолює секретаріат комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. З ним новий голова МВС разом працював у комітеті (Монастирський був його очільником – ред.).
Драп’ятий став керівником секретаріату за часів головування в цьому Комітеті Андрія Кожем'якіна. До апарату Ради потрапив помічником до Віктора Шемчука, який у 2007 певний час був постійним представником президента в Криму. Своєю чергою помічником Шемчука під час роботи постпредом був Євген Драп’ятий – батько нинішнього голови секретаріату правового комітету Ради.
Ігор Бондаренко є директором департаменту інформатизації МВС, а Мері Акопян очолює департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС.
«Судячи з нинішнього напрямку роботи, Акопян буде заступницею міністра з питань європейської інтеграції. Вона на цій посаді логічно замінить Тетяну Ковальчук, яка в ексміністра Арсена Авакова відповідала за міжнародку», – додає ЗМІ.
Натомість Ігор Бондаренко може стати заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
«Ну, і зрозуміло, що на посаді залишається Антон Геращенко, який був заступником міністра внутрішніх справ за часів Арсена Авакова. Таку пропозицію Геращенко зробив новий очільник міністерства, а той не відмовився. За нашою інформацією, Денис Монастирський запропонував президенту Володимиру Зеленському залишити Геращенка на посаді заступника, і дуже просив погодити кандидатуру (президент погоджує усіх заступників). Але ця ініціатива не викликала в президента захоплення, тож цілком імовірно, що Геращенко залишиться як радник, якщо захоче», – резюмує видання.
Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.
Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.