Оболонський суд приховує від біглого Януковича його вирок, – ЗМІ

Адвокат Януковича Сердюк стверджує, що експрезидент хоче реалізувати право на отримання тексту рішення

Один з юридичних представників експрезидента України, який представляє його інтереси відповідно до нотаріального доручення, звернувся до генпрокурора щодо приховування Оболонським судом вироку Віктора Януковича, пише Страна, у розпорядженні якої опинився документ.

Так, представник Януковича, який наразі переховується від українського правосуддя на території Росії, вказує, що неодноразово звертався до Оболонського суду з проханням про видачу офіційної копії вироку в справі №756 / 4855/17 від 24.01.2019 (справа про держзраду екс–президента Януковича, згідно з якою він засуджений строком на 13 років – ред .), проте Оболонський суд у видачі копії судового рішення відмовив.

«Тому виникла потреба в отриманні від Офісу Генерального прокурора вищевказаної копії судового рішення від 24.01.2019р. у справі № 756/4855/17» – йдеться у зверненні. За дорученням Віктора Януковича його представник повинен був отримати копію вироку і передати її для ознайомлення своєму довірителю, тобто, екс–президенту.

У коментарі «Стране» Віталій Сердюк, адвокат АТ «Аверлекс», який представляє Віктора Януковича в цій справі, сказав, що рішенням проблеми отримання офіційної копії вироку займаються треті особи, а не адвокати екс–президента, що представляють його інтереси в судах. Але офіційна копія вироку за період майже двох з половиною років так і не була передана Януковичу.

«Очевидно, що Віктор Янукович бажає реалізувати своє особисте право на отримання тексту рішення і хоче ознайомитися з ним», – пояснив Сердюк.

Він також прокоментував в цілому хід процесу і факт невручення вироку своєму підзахисному.

«Я хочу нагадати, як взагалі народилася ця «каламутна історія». Спочатку вони прийняли спеціальний закон для заочного засудження президента Януковича. Потім призначили безграмотного генпрокурора, який прямо заявляв, що прийшов на посаду, щоб засудити нашого клієнта. Нагадаю, це той генпрокурор, який зачитував текст підозри, дивлячись в порожній екран телевізора, – пояснив Сердюк. – Потім почався так званий «суд», в якому судді були опубліковані в ЗМІ ще до вибору їх автоматизованою системою. Служителі Феміди зробили абсолютно все, щоб не допустити до процесу свідків захисту і самого Віктора Януковича, позбавивши його права заперечувати проти висунутого звинувачення. Судді підсовували в справу підконтрольних прокуратурі адвокатів і ігнорували адвокатів справжніх».

«Тепер ось виявилося, що Оболонський суд навіть примудрився надійно «заховати» вирок від самого Віктора Януковича! Суд не зробив взагалі ніяких дій, щоб наш підзахисний побачив судове рішення – не направив рішення ні поштою, ні по каналах міністерства юстиції, навіть не опублікував інформацію про факт винесення заочного вироку в офіційних ЗМІ! Хоча був зобов'язаний», – заявив Сердюк.

«За практикою ЄСПЛ приховування вироку є безумовною підставою для визнання таких дій порушенням прав людини і підтверджує політичний характер кримінального переслідування Президента Януковича, – пояснив Сердюк. – Я навіть більше скажу – практика ЄСПЛ взагалі не містить жодного схожого за рівнем свавілля кейса. Упевнений, судді ЄСПЛ будуть дуже здивовані, читаючи матеріали цієї справи!».

Відзначимо, що згідно зі ст. 376 КПК України копія рішення суду не пізніше наступного дня після прийняття цього рішення надсилається учаснику судового процесу, який не був присутній на судовому засіданні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові.