ЗМІ повідомили про повернення в Україну нардепа-втікача Льовочкіна (фото)

Нардеп Сергій Льовочкін прибув в Україну 6 липня, а вже 13 – знову виїхав за кордон

Народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від ОПЗЖ до Верховної Ради, у липні відвідав Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення російських військ, але знов залишив країну. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту «Схеми».

За даними розслідувачів, Сергій Льовочкін заїхав в Україну вдень 6 липня у пункті пропуску «Краковець» на автомобілі Land Rover. Разом з ним в Україну прибули депутати Григорій Суркіс та Олександр Пузанов, також обрані до парламенту від ОПЗЖ.

Офіційно Державна прикордонна служба не коментує такої інформації.

Згідно з даними електронної системи поіменного голосування Верховної Ради, депутати Льовочкін, Суркіс та Пузанов відвідали у Києві пленарні засідання парламенту 8 та 9 липня та брали участь у голосуваннях.

13 липня знімальна група «Схем» зафіксувала як кортеж депутата Григорія Суркіса залишив територію столичного навчально-тренувального комплексу «Динамо».

Після цього броньований Maybach – у супроводі ще двох авто – виїхав з Києва на трасу у напрямку Заходу України.