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    До України досі не повернулись 23 нардепи: список

    Більшість &laquo;втікачів&raquo;&nbsp;&ndash; члени проросійської партії &laquo;Опозиційна платформа &ndash; За життя&raquo;, зокрема Ілля Кива та Вадим Рабінович&nbsp; - До України досі не повернулись 23 нардепи: список
    Більшість «втікачів»  члени проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», зокрема Ілля Кива та Вадим Рабінович 
    фото: Уніан

    Серед тих, хто досі за кордоном – 12 депутатів від ОПЗЖ і п’ятеро «слуг народу»

    Попри те, що цього тижня Верховна Рада повертається до пленарних засідань, станом на сьогодні за межами України перебуває 23 народних депутати. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

    Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

    • 1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
    • 2. Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
    • 3. Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
    • 4. Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
    • 5. Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
    • 6. Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
    • 7. Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
    • 8. Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
    • 9. Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
    • 10. Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
    • 11. Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
    • 12. Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
    • 13. Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
    • 14. Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
    • 15. Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
    • 16. Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
    • 17. Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
    • 18. Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
    • 19. Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
    • 20. Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
    • 21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
    • 22. Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
    • 23. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

    Нагадаємо, Зеленський дав добу депутатам і бізнесменам на повернення до України. Зеленський зазначив, що він і його родина не залишають Київ.

    ЗМІ напередодні з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків.

    Після цього, зокрема, Борис Колесніков спростував інформацію про те, що покинув чартерним рейсом Україну

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    Теги: Верховна Рада депутат олігархи Опозиційна платформа — За життя партія Слуга народу
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    До України досі не повернулись 23 нардепи: список