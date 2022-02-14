До України досі не повернулись 23 нардепи: список
Серед тих, хто досі за кордоном – 12 депутатів від ОПЗЖ і п’ятеро «слуг народу»
Попри те, що цього тижня Верховна Рада повертається до пленарних засідань, станом на сьогодні за межами України перебуває 23 народних депутати. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Зокрема, йдеться про таких народних обранців:
- 1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
- 2. Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
- 3. Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
- 4. Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
- 5. Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
- 6. Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
- 7. Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
- 8. Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
- 9. Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
- 10. Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
- 11. Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
- 12. Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
- 13. Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
- 14. Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
- 15. Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
- 16. Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
- 17. Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
- 18. Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
- 19. Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
- 20. Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
- 21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
- 22. Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
- 23. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
Нагадаємо, Зеленський дав добу депутатам і бізнесменам на повернення до України. Зеленський зазначив, що він і його родина не залишають Київ.
ЗМІ напередодні з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків.
Після цього, зокрема, Борис Колесніков спростував інформацію про те, що покинув чартерним рейсом Україну