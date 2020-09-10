Довкола інтерв'ю Пальчевського вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв



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Андрій Пальчевський

Андрій Пальчевський емоційно заперечив вислів щодо возз’єднання з РФ

Інтерв'ю кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського ВВС Україна завершилося скандалом. Пальчевський спростовував свої ж заяви про «щасливий день возз'єднання» України та Росії й звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні. Редакція ВВС провела фактчекінг заяв Пальчевського. Про це повідомляють «Українські новини».

Відповідаючи на запитання про зв'язки з російськими спецслужбами, Пальчевський сказав: «Ідіоти, тому що і коню зрозуміло, що я ніколи не був у спецслужбах. Тим більше російських. Служив я в Радянській Армії, куди був призваний як український хлопчик, український юнак 16-річний або 17-річний. За афганським наказом я потрапив до армії. Ви просто не знаєте, що був такий період».

Інформація ВВС. Андрій Пальчевський закінчив військовий інститут Міноборони СРСР, який готував військових перекладачів, юристів, фахівців спецпропаганди. У радянські часи вважався елітним військовим вишем з великим вступним конкурсом. Проходив офіцерську службу на території СРСР і за кордоном – в Лаосі.

У березні 2019 року в ефірі шоу Ольги Скабєєвої «60 хвилин» на каналі «Росія 1» Пальчевський, звертаючись до ведучих і гостей студії, заявив: «Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання». В інтерв'ю ВВС Пальчевський різко спростував цей факт, звинувативши журналістку у брехні й «пересмикуванні чужих слів». «Ви говорите неправду, не було слова «возз'єднання» ... Знайдіть мені, і я вас почну поважати. Але ви ж не знайдете. До речі, а знаєте, чому? Тому що я пройшов 90-ті роки, Діано, і я фільтрую базар. Я такі дурниці про возз'єднання сказати не міг. Я не вживаю слово «возз'єднання». Вам повинно бути соромно».

Діана Куришко заявила, що якщо цитата виявиться фейковою, готова перепросити й зажадала дій у відповідь від Пальчевського.

Далі дослівно:

– Спробую поставити крапку в цій дискусії. Якщо цитата неправдива. Я перепрошую. Якщо вона правдива, що робите ви?

– Нічого.

– Що зробите ви?

– Ви прийдете на другу частину, пройдете до мене, поцілуєте поділ своєї сукні й скажете: «Вибачте за брехню». Я скажу: «Пробачаю».

– Що зробите ви?

– Те ж саме. Прийду і скажу: «Вибачте». Слово «возз'єднання» було? Ні, я ж не ідіот!

Відповідаючи на запитання, навіщо він бере участь в ефірах федеральних російських ЗМІ, Пальчевський заявив: «Це ви мені питання ставите? Тому що якщо таких, як ви, пошлють туди, то кров буде литися тоннами. А якщо таких людей, які можуть знайти можливість не проливати кров, що я намагався зробити».

Він також зазначив, що «братні в минулому народи повинні знаходити якусь мову взаєморозуміння».

«Якщо ви вважаєте, що слов'янські народи повинні бути роз'єднані, — це ваша особиста точка зору. Якщо ви її проповідуєте від імені вашої радіостанції, то я проти», – сказав Пальчевський.

Коментуючи режим тиші на Донбасі, Пальчевський розлютився, а на репліку журналістки про обстріл українських позицій за допомогою безпілотника 25 серпня, кандидат в мери заявив: «Я не знаю, хто у вас кидає бомби особисто. Ви не схожі на людину, на яку хоч раз кидали бомбу. Зате ви дуже схожі на людину, яка дуже любить розмовляти про бомби. Якщо хочете мою думку. У вас кидали бомби хоч раз? Ви на фронті були?».

Нагадаємо, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.