Скандальне інтерв'ю: Пальчевський відхрестився від своїх слів на російському ТБ



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Кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський

Андрій Пальчевський емоційно заперечив вислів щодо возз’єднання з РФ

Кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський поскандалив з журналістами української служби новин BBC. В ході інтерв'ю журналістка ВВС процитувала слова Пальчевського, які він виголосив у ефірі російського телеканалу «Росія 1» про возз'єднання України і Росії.

«Чим більше ви будете нас лаяти, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання», – говорив він тоді.

Попри наявність відеодоказу Пальчевський звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні. Потім Пальчевський почав постійно звинувачувати журналістів і вимагати вибачень.

Журналісти ВВС звернули увагу, що Пальчевський є частим гостем телеканалів країни-агресора. За останні кілька років не менше шести разів брав участь в ефірах російського державного телеканалу «Росія 1», зокрема був в студії програми «60 хвилин» з Ольгою Скабеєвою 22 березня 2019. Саме там Пальчевський сказав скандальну фразу. В інтерв'ю ВВС Пальчевський заявив, що не дивиться російські канали.

Кандидат в мери Києва не визнав, що це саме він закликав в ефірі телеканалу країни-агресора возз'єднати народи України і Росії, а саме питання журналістів викликало у кандидата в мери відкриту агресію. Пальчевський довгий час замість відповіді на інші питання доводив, що журналісти ВВС брешуть і придумали слово «возз'єднання», яке він сам і виголосив в ефірі російського каналу.

Нагадаємо, що довкола інтерв'ю Пальчевського вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.

Все почалося з того, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.