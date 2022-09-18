Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Знімай шеврон!». Береза із Лещенком поскандалили через армійську відзнаку 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Знімай шеврон!». Береза із Лещенком поскандалили через армійську відзнаку 
Запорожці подарували шеврон за допомогу бригаді 
фото: Борислав Береза/ Facebook

Екснардеп наїхав на радника Банкової і його дружину, за що отримав у відповідь кілька не лагідних епітетів

Колишній народний депутат України Борислав Береза  на своїй сторінці у Facebook емоційно відреагував на фото радника керівника Офісу президента України Сергія Лещенка, на якому той вбраний у  куртку із шевроном 72-гої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.  

«А що це за шльондра наліпила на себе шеврон 72 ОМБР? З якого переляку воно це зробило? Це що воно таке винюхало, що вважає себе гідним цього шеврону? Чи Сергій Лещенко вважає, що таке право в нього є через те, що його дружина працювала в Москві в минулому році, поки українських військових вбивали росіяни на Донбасі? Ні, це не дає йому таке право. А може схильність до вечірок у той час, коли 72 бригада боронила Київ та Бахмут? Теж ні! Треба бути частиною бригади, щоб мати право носити цей шеврон! Тож, негайно зніми шеврон, к*рва!», – написав Береза.

Також колишній нардеп повідомив: бригаді повідомили, що шеврон Лещенкові подарували за допомогу, але одягати його він не має права.  

«Хоче одягти? Хай підписує контракт. Але він ніколи не підпише. Тож, курва, знімай шеврон!», – звернувся Береза до Лещенка.

У відповідь радник Банкової мовчати не став. На своїй сторінці у Facebook він відповів Березі і показав світлину своїх нагород.

«Політична повія Борислав Береза згадав моє прізвище в контексті 72 бригади Чорних запорожців та мого шеврона... Мені цей шеврон, а також хрест 72 бригади вручила сама бригада за системну допомогу чорним запорожцям з початку війни. Передавай вітання жіночому монастирю, сподіваюся, ти їм теж допомагаєш», – відповів Лещенко. 

«Знімай шеврон!». Береза із Лещенком поскандалили через армійську відзнаку  фото 1

Нагадаємо, нещодавно радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко відреагував на скандал через відео його танців на вечірці. Він попросив вибачення в українців та запевнив, що до цієї вечірки здійснив декілька поїздок у зону бойових дій.

Раніше дружина Лещенка потрапила в скандал через виступив РФ та свої заяви. Зокрема, напередодні війни вона заявляла, що ненавидить «націоналізм і патріотизм упоротих українців».

Днями екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ.

Читайте також: «Подякуйте за це Путіну». Лещенко шокував росіян зізнанням
Теги: Сергій Лещенко депутат Facebook дружина Борислав Береза радник Бахмут

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексміністр заявив, що Україна має запаси продовольства на найближчі два роки
Ексміністр Лещенко назвав причину своєї відставки
24 березня, 19:41
Ведуча не очікувала такої промови від Сергія Лещенка
«Подякуйте за це Путіну». Лещенко шокував росіян зізнанням
9 серпня, 21:11
«Прийшов солдатом і йду солдатом» 
Екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ
16 вересня, 10:08

Політика

«Знімай шеврон!». Береза із Лещенком поскандалили через армійську відзнаку 
«Знімай шеврон!». Береза із Лещенком поскандалили через армійську відзнаку 
Україна фундаментально змінила сучасну війну, – НАТО
Україна фундаментально змінила сучасну війну, – НАТО
Зеленський вважає, що з Росією не можна домовлятися на тлі її ядерного шантажу
Зеленський вважає, що з Росією не можна домовлятися на тлі її ядерного шантажу
Встановимо особи всіх, хто приніс звірство з Росії на українську землю, – Зеленський
Встановимо особи всіх, хто приніс звірство з Росії на українську землю, – Зеленський
Угорщина вважає, що Росія може оголосити перемогу в Україні «в будь-який момент»
Угорщина вважає, що Росія може оголосити перемогу в Україні «в будь-який момент»
«Слуга» загримів у скандал: приїхав на Сумщину із символом рашизму на одязі (фото)
«Слуга» загримів у скандал: приїхав на Сумщину із символом рашизму на одязі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Під час прощання з Єлизаветою ІІ трапився неприємний інцидент (відео)
116K
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
109K
Розвідка США прогнозує зміну планів Путіна у війні проти України
102K
Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну
41K
Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти
25K
Американський дипломат пояснив, яке місце в історії забезпечив собі Путін

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту