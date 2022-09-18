«Знімай шеврон!». Береза із Лещенком поскандалили через армійську відзнаку 

Екснардеп наїхав на радника Банкової і його дружину, за що отримав у відповідь кілька не лагідних епітетів

Колишній народний депутат України Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook емоційно відреагував на фото радника керівника Офісу президента України Сергія Лещенка, на якому той вбраний у куртку із шевроном 72-гої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

«А що це за шльондра наліпила на себе шеврон 72 ОМБР? З якого переляку воно це зробило? Це що воно таке винюхало, що вважає себе гідним цього шеврону? Чи Сергій Лещенко вважає, що таке право в нього є через те, що його дружина працювала в Москві в минулому році, поки українських військових вбивали росіяни на Донбасі? Ні, це не дає йому таке право. А може схильність до вечірок у той час, коли 72 бригада боронила Київ та Бахмут? Теж ні! Треба бути частиною бригади, щоб мати право носити цей шеврон! Тож, негайно зніми шеврон, к*рва!», – написав Береза.

Також колишній нардеп повідомив: бригаді повідомили, що шеврон Лещенкові подарували за допомогу, але одягати його він не має права.

«Хоче одягти? Хай підписує контракт. Але він ніколи не підпише. Тож, курва, знімай шеврон!», – звернувся Береза до Лещенка.

У відповідь радник Банкової мовчати не став. На своїй сторінці у Facebook він відповів Березі і показав світлину своїх нагород.

«Політична повія Борислав Береза згадав моє прізвище в контексті 72 бригади Чорних запорожців та мого шеврона... Мені цей шеврон, а також хрест 72 бригади вручила сама бригада за системну допомогу чорним запорожцям з початку війни. Передавай вітання жіночому монастирю, сподіваюся, ти їм теж допомагаєш», – відповів Лещенко.

Нагадаємо, нещодавно радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко відреагував на скандал через відео його танців на вечірці. Він попросив вибачення в українців та запевнив, що до цієї вечірки здійснив декілька поїздок у зону бойових дій.

Раніше дружина Лещенка потрапила в скандал через виступив РФ та свої заяви. Зокрема, напередодні війни вона заявляла, що ненавидить «націоналізм і патріотизм упоротих українців».

Днями екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ.