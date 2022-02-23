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    Дружина екснардепа Лещенка ненавидить «націоналізм і патріотизм упоротих українців»

    Топольська не розуміє, чому їй не варто виступати у Росії&nbsp; - Дружина екснардепа Лещенка ненавидить «націоналізм і патріотизм упоротих українців»

    Топольська не розуміє, чому їй не варто виступати у Росії 

    фото: instagram/Анастасія Топольська

    Діджей Анастасія Топольська заявляє, що в українців «дах поїхав на тлі патріотизму та націоналізму»

    Анастасія Топольська, дружина заступника голови Наглядової ради «Укрзалізниці» та колишнього народного депутата Сергія Лещенка, вирішивши не відставати від українських артистів, які розміщують у мережі публікації на підтримку України проти можливої агресії Росії, і у себе на сторінці розмістила подібний пост. Діджей написала, що дуже любить Україну, і це її єдиний будинок.

    Проте не всі підписники Dj Nastia повірили у її щирість. Один із користувачів запропонував Анастасії «спробувати не їздити до Mutabor до друзів щомісяця». Торік Анастасія справді кілька разів виступала у Москві, наприкінці грудня – у московському артцентрі Mutabor.

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    Публикация от NASTIA (@nastia.dj)

    Топольська відповіла, що виступає «у друзів та для друзів» за невеликі гонорари. Також додала, що не збирається «нікому доводити свою любов до України», наголосивши, що в українців «дах поїхав на тлі патріотизму та націоналізму».

    «Я зневажаю поняття «націоналізм», – пише Топольська. – Я взагалі не розумію ні наполегливості релігійності, ні націоналізму, ні патріотизму».

    Топольська додала, що не в неї ніколи не виникало думки залишити Україну, але через «деяких упокорених українців, які топлять своїх, іноді хочеться звалити».

    У відповідь користувач спробував пояснити, чому не варто їздити до держави, яка окупувала українські землі та намагається «вигнати нас зі свого дому». Він зазначив, що з квитків на заходи Анастасії збирається податок, за рахунок якого «до Донецька везуть сотні військової техніки».

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    Дружина екснардепа Лещенка ненавидить «націоналізм і патріотизм упоротих українців»
    Дружина екснардепа Лещенка ненавидить «націоналізм і патріотизм упоротих українців»
    Дружина екснардепа Лещенка ненавидить «націоналізм і патріотизм упоротих українців»
    Дружина екснардепа Лещенка ненавидить «націоналізм і патріотизм упоротих українців»
    фото: скріншоти з публікації

    Нагадаємо, дружина Медведчука у Москві поскаржилася Баскову, що її ненавидять в Україні.

    Теги: Сергій Лещенко Україна дружина патріотизм
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    Дружина екснардепа Лещенка ненавидить «націоналізм і патріотизм упоротих українців»